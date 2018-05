appuntamenti

Gli eventi di sabato 5 maggio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 5 maggio...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/05/2018 - 16:17:25 Letto 334 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 5 maggio.

Una festa dedicata alla primavera a suon di Giappone: Mero Mero Maid Cafè e Videogamina organizzano lo "Spring Party", sabato 5 maggio a Villa Trabia. Un pomeriggio nel verde della storica villa palermitana aperto a tutti e interamente dedicato al mondo nerd e cosplay, che si apre con un photoset (alle 15.30) e prosegue con una caccia al tesoro (alle 16) e con il quiz Indovina il Personaggio (alle 16.30). La festa si conclude con il K-Pop Contest alle 17 e con il Cosplay Contest alle 17.30.

Prevenzione e movimento sono i protagonisti del weekend del Parco della Salute "Livia Morello" di Palermo: appuntamento tutti i sabato mattina alle 9 con la "Foro Italico Parkrun", la 5 km gratuita e aperta a tutti. L'evento è promosso dall'associazione Vivi Sano Onlus con il supporto del Comune di Palermo e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. A corsa o a passo veloce, tutti sono invitati a partecipare al percorso che si snoda sulla villa a mare lungo il waterfront palermitano. Presenti all'evento anche i ragazzi autistici di Teacch House Onlus.

La Ads Fuori Dagli Schemi organizza a Palermo la terza tappa del Campionato Regionale di Atletica Leggera di Fisdir, alla quale parteciperanno 80 atleti con disabilità intellettivo-relazionale, ognuno nella propria specialità. Appuntamento sabato 5 maggio dalle 15 alle 19 allo Stadio delle Palme "Vito Schifani". Le gare di Campionato, aperto gratuitamente al pubblico, sono rivolte ad atleti di ambo i sessi e si dividono tra specialità di velocità, lancio del vortex, palla getto, staffetta, salto in lungo, lancio del giavellotto, del disco e corsa a ostacoli.

Perché non andare alla scoperta del parco archeologico dello Jato per un fine settimana immersi tra storia e natura? Sabato 5 maggio alle 10.30 si rinnova l'appuntamento con l'iniziativa "Alla scoperta di Ietas", organizzata da Coopculture in collaborazione con il Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici, che ha in gestione il parco archeologico di Monte Jato. Si tratta di un percorso in due tappe per una visita unica accompagnati da un archeologo: si salirà con una navetta fino alla sommità del monte, per scoprire la bellezza della città antica di Ietas e il meraviglioso paesaggio della valle dello Jato. La visita, che ha una durata di 150 minuti, si conclude all’Antiquarium di Casa d’Alia, il museo che raccoglie una straordinaria collezione di reperti.

Una guida inglese madrelingua per scoprire una delle più ricche collezioni d'archeologia in Italia My English School invita studenti e non a partecipare alla sua visita guidata al Museo Salinas di Palermo, in programma sabato 5 maggio alle ore 10. Il Salinas possiede tantissime testimonianze della storia siciliana (e non) in tutte le sue fasi, dalla preistoria al medioevo. Museo nazionale fino al 1977, è stato dedicato ad Antonio Salinas, celebre archeologo e numismatico palermitano, che lo diresse. Al suo interno sono conservati i reperti e manufatti dei popoli che hanno determinato la storia dell'isola: fenici, punici, greci, romani e bizantini, ma anche manufatti di altri popoli come gli Egizi e gli Etruschi.

Nordic Tales propone a Palermo una camminata nel Parco della Favorita con gli istruttori della Scuola Italiana Nordic Walking. L'evento è a beneficio di persone con Sclerosi Multipla ma aperta al pubblico. I bastoncini da camminata saranno forniti dall'organizzazione. La novità di quest'anno di Nordic Tales sarà la Mindfulness, una sessione di meditazione in collaborazione con Mente Corpo Milano, AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Aism Palermo e Comune di Palermo.

Il Museo delle Marionette Pasqualino ospita il convegno "Adulti con autismo: la costruzione del dopo di noi nel presente", convegno in programma sabato 5 maggio alle 9. Al convegno prendono parte esperti del settore e genitori dei ragazzi autistici che tratteranno temi differenti che spaziano da metodologie integrate di intervento, inclusione, testimonianze dirette. Viene inoltre presentata l'esperienza del centro "ComeAcasa", nato dalla collaborazione dello studio FacciamoAba e l'APS 5atuttotondo all'interno del Progetto Autonimie Autismo Accoglienza.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!