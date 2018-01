appuntamenti

Gli eventi di sabato 6 gennaio a Palermo

sabato 6 gennaio

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 6 gennaio.

La Befana vien di Notte... Bianca: sabato 6 gennaio il Centro Commerciale Forum Palermo dà il via ai saldi invernali sabato 6 gennaio con un evento speciale dedicato sia agli adulti che ai bambini. Tutti i negozi della galleria saranno aperti fino alla mezzanotte e i visitatori dalle ore 17 in poi, bambine e bambini potranno assistere a divertenti spettacoli dove sarà protagonista la Befana. La simpatica vecchina e gli spazzacamini distribuiranno, lungo i corridoi del centro, caramelle e cioccolatini ai piccoli visitatori del Forum, che potranno approfittare anche del "Villaggio di Babbo Natale" allestito a piazza Fashion per scattare delle foto. Nelle tre piazze della galleria saranno inoltre allestiti degli angoli dove gli animatori leggeranno delle favole e intratterranno bimbi e genitori con canti e balli. Alla fine dello spettacolo saranno distribuite delle colorate calze colme di dolcetti.

Il Gruppo Famiglia e l'Azione Cattolica della Parrocchia Maria Santissima Assunta (Cattedrale di Palermo) presentano la nuova edizione del Presepe vivente, in programma sabato 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania. A partire dalle 18 i visitatori potranno assistere alla rappresentazione della nascita di Gesù Bambino, come pastori o Magi, portando liberamente doni da destinare alle famiglie in difficoltà assistite dalla Parrocchia. La sacra rappresentazione avrà inizio al Baglio San Giovanni alla Guilla, accanto all'omonima Chiesa sita in via Beati Paoli, con le scene dell'Annunciazione, della visita a Santa Elisabetta e la partenza per Betlemme, proseguendo poi con il corteo verso Betlemme e la nascita di Gesù nella stalla allestita sotto il portico della Cattedrale, con la visita dei Re Magi.

Le antiche Fornaci Maiorana di Palermo, alle falde di Monte Pellegrino, ospitano la 31esima edizione del Presepe realizzato dal Maestro Giuseppe Bennardo, dall'11 dicembre al 13 gennaio. Il Presepe è aperto al pubblico tutti i giorni feriali dalle 16.30 alle 20, e nei festivi e prefestivi dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, accompagnato dal mercatino di Natale e da attività culturali per grandi e piccini. L'antico complesso di archeologia industriale costituito da due fornaci per la produzione di calce viva e da un frantoio per la produzione di inerti, realizzate nel 1945 dalla famiglia Maiorana, fa da sfondo alle figurine in creta, ricreate ogni anno ex novo. L’iniziativa è organizzata dalla famiglia Maiorana, con la collaborazione dell’AIPAI-Sicilia, della Città di Palermo e di molti volontari simpatizzanti, con l’obiettivo di valorizzare e rendere fruibile la struttura produttiva coniugando l’aspetto storico-antropologico con quello artistico e rituale.

Una piccola e bellissima statua nel cuore di tanti devoti palermitani, e non solo: torna a Palermo la solenne processione del Bambin Gesù della Gancia, custodito nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta "la Gancia" appunto, sabato 6 gennaio. La statua di Gesù Bambino, alla quale sono attribuiti prodigiosi miracoli, viene posta su un antico fercolo settecentesco e portata fuori dalla Chiesa. Da qui alle 16 prende il via la processione per le vie della città, con la consueta tappa al piccolo porticciolo di Sant'Erasmo, in ricordo della tradizione del ritrovamento a mare, con la benedizione dei fedeli e i giochi pirotecnici. La processione prosegue poi fino in piazza Kalsa, dove figuranti vestiti da Re Magi offrono i propri doni al piccolo Messia, accompagnati da un altro spettacolo pirotecnico. Il tragitto del prodigioso simulacro si conclude sul sagrato della Chiesa parrocchiale della Pietà, dove per l'occasione viene allestito un piccolo Presepe vivente animato da antichi canti natalizi in palermitano e in dialetto siciliano.

Un capolavoro internazionale della letteratura per bambini, "Il pupazzo di neve", si accompagna alla musica e alla magia delle immagini proiettate su un grande schermo realizzate dall’artista della sabbia Stefania Bruno: è l'evento al Teatro Massimo di sabato 6 gennaio alle 18.30. Con la Kids Orchestra, il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno e le immagini del cartone animato "The Snowman" realizzato dalla casa editrice Penguin di Londra. Il direttore sarà Daniele Malinverno e la voce narrante sarà quella di Ernesto Marciante, a dirigere la Massimo Kids Orchestra e il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno del Teatro Massimo il Maestro del Coro Salvatore Punturo e infine al pianoforte ci sarà Giuseppe Ricotta. Infine Howard Blake "Il pupazzo di neve" e la proiezione del cartone animato di Raymond Briggs nella traduzione italiana di Paolo Frassinelli. Il cartone animato racconta una commovente storia tra il bambino e il pupazzo da lui costruito nel giardino di casa: per magia il pupazzo si anima e diventa il suo migliore amico, insieme passano ore felici e vivono momenti meravigliosi.

