Gli eventi di sabato 7 luglio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 7 luglio...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2018 - 16:20:22 Letto 386 volte

Due giorni rombanti e aperti a tutti: il centro commerciale Conca D'Oro accoglie il "California Day", raduno ufficiale Moto Guzzi che torna per la sua ottava edizione sabato 7 e domenica 8 luglio. Organizzato dal Moto Club "Le Aquile" di Palermo, il raduno si rivolge principalmente alle Moto Guzzi ma è aperto a tutti i tipi di moto e prevede due giorni di puro relax, durante i quali ci si sposterà su due ruote in giro per la Sicilia, degustando cibo tipico e scoprendo scorci inediti. Le iscrizioni al raduno sono in programma sabato alle 17 e domenica alle ore 9. Si può partecipare a entrambe le giornate o a una sola. Sabato è prevista una gita con destinazione Rodeo Drive, comprensiva di di cena, musica, ballo e karaoke. Domenica, invece, si parte alla volta di Cinisi per arrivare a La Vecchia Mannara, dove i partecipanti potranno fare aperitivo e degustare prodotti tipici del luogo. Previsto anche un pranzo a Villa Pizza, alle ore 13.30, e una speciale premiazione alle ore 15.

Un tripudio di profumi e sapori invade il centro storico di Alcamo in occasione della prima edizione del "Festival della Pasta Fresca Siciliana", in programma sabato 7 luglio a partire dalle 19.30. Per tutta la serata sarà possibile gustare la pasta fresca e le ricette tipiche del luogo tra maccarruna alcamesi, casarecce palermitane, busiate trapanesi, tagliatelle, maccarroncini e cous cous. Presenti anche numerosi stand con prodotti tipici del territorio e uno spazio in cui ammirare auto e Vespe d'epoca e moto custom. Ospiti speciali dell'evento sono i Sud SOund Street con un live itinerante per le vie del centro.

Alla scoperta della Serra del Re, sabato 7 luglio con raduno dei partecipanti alle 7.30 in piazza Croci. L'escursione avrà inizio dalle Case Mangalaviti e si svolgerà all'interno del fitto ed antico bosco di Mangalaviti, uno splendido faggeto all'interno del quale crescono anche begli esemplari di aceri, agrifogli, il tutto impreziosito da un ricco sotto bosco. Un percorso ad anello condurrà verso la sorgente Favotorto ed in vetta alla Serra del Re, passando al fianco di piccoli ambienti umidi ed affascinanti radure che si aprono all'interno del bosco.

Un weekend di aperture straordinarie alla scoperta dei capolavori del museo archeologico Antonino Salinas, in compagnia di un archeologo: l'appuntamento è per venerdì 6 e sabato 7 luglio a partire dalle 19 con "Salinas by Night". Organizzate da Coopculture, le visite guidate sono una prima assoluta per il patrimonio culturale siciliano: porteranno alla scoperta della più importante e antica istituzione pubblica museale dell’Isola, che attualmente raccoglie importantissime collezioni e opere provenienti da vari siti, tra cui le famose metope di Selinunte. Contestualmente, il museo ospita sia l’installazione di Marzio Merz "Pittore in Africa" che la mostra "When Art became part of the Landscape. Chapter I" del giovane artista russo già pluripremiato, Evgeny Antufiev, a cura di Giusi Diana, promossa dalla Collezione Maramotti per Manifesta12. La visita si concluderà con un calice di vino da sorseggiare all'interno del concept store realizzato da CoopCulture, che comprende un angolo bistrot appositamente pensato con Illy dove poter assaggiare prodotti a Km 0 e i piatti pensati appositamente per il Cafè da Freschette, dalla pasticceria Costa, Panificio Graziano, La Drogheria, accompagnati dai vini Tasca d’Almerita e Baglio di Pianetto.

La magia di un castello circondato da mistero e leggenda: torna l'itinerario "Il mistero della Baronessa di Carini, visita serale al Castello e al borgo di Carini" organizzata dalla cooperativa culturale Dedalus: i Labirinti dell’Arte e da BCsicilia, sabato 7 luglio alle 20.30. La visita al Castello e al borgo di Carini sarà orientata dalla lettura del celebre poemetto che narra della storia d’amore proibita tra Laura Lanza, moglie del barone di Carini, e Ludovico Vernagallo, culminata tragicamente con l’uccisione dei due amanti da parte del padre della fanciulla nel dicembre 1563. Tra leggenda e realtà si ripercorreranno i passi della Baronessa uccisa tra le mura del maniero medievale dove si consumò il delitto. Sarà pertanto visitabile anche la famosa "stanza dell’omicidio" dove la baronessa, colpita a morte dal padre, lasciò impressa sul muro l’impronta insanguinata della sua mano. Il percorso si concluderà con una passeggiata tra le vie del borgo, arricchitosi nel corso dei secoli di palazzi, chiese e conventi dovuti primariamente alla committenza dei La Grua Talamanca.

Una proiezione sotto le stelle al Teatro Arena Villa Filippina di Palermo: domenica 8 luglio alle 21 è in programma il film "La Corrispondenza" di Giuseppe Tornatore La proiezione fa parte del settore "CineArena" della stagione estiva, affidato al direttore artistico Orazio Bottiglieri che riporta il cinema sotto le stelle a Villa Filippina dopo anni di assenza.

