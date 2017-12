eventi

Gli eventi di sabato 9 dicembre a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 9 dicembre.

Nell'ambito della nuova edizione di "Ballarò Espò", sabato 9 dicembre dalle 18 a mezzanotte si tiene "La Notte Bianca di Ballarò". Per la prima volta Camera delle Meraviglie, Torre di San Nicolò, Complesso Monumentale di Santa Chiara e San Giuseppe Cafasso, inclusi chiesa, campanile e “grotta dei Beati Paoli”, saranno aperti al pubblico contemporaneamente anche di sera in occasione de "I Gioielli di Ballarò". Aperti anche i punti di ritrovo, come Ballarak, che organizza una grande festa per il suo primo anno di attività, preceduta da "Ballarò racconta", un incontro in cui le realtà attive in SOS Ballarò faranno il punto su obiettivi e nuove proposte. Appuntamento domenica 10 dicembre con "Anima Ballarò n°16", con le classiche performance artistiche, durante le quali sarà riqualificato un giardino del quartiere. Concerti in chiese e oratori, spazio alle celebrazioni religiose, all’arte e all’intrattenimento, giochi e anche una microfiera sui nuovi luoghi di lavoro: un intero quartiere in festa, che racconta la propria vivacità.

La Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Palermo presenta le iniziative natalizie dedicate all’accoglienza dei migranti e al ricordo di Aylan Kurdi, il piccolo profugo siriano di 3 anni trovato morto sulla spiaggia di Bodrum nel 2015, e di tutti i caduti nella fuga dalle guerre e dalla fame. Sabato 9 dicembre, dopo la Santa Messa celebrata alle 21 presso la Chiesa di Sant’Ignazio martire all’Olivella, sarà inaugurato il Presepe del Migrante allestito dentro il "barcone della speranza", donato dai pescatori dell’Arenella. Presenti la comunità integrata fra palermitani e famiglie di migranti, con una coreografia della compagnia Gataloca Style di Palermo della maestra Loredana Carollo, con l’animazione del coro Pontis Mariae di Partinico, diretto dal maestro Tony Caronna e circondato dalle tele sul tema dell’immigrazione dipinte dal maestro Gaetano Porcasi, pittore di Partinico noto per il suo impegno civile. Il Presepe dei Migranti sarà visitabile tutti i giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 11, dalle 16.45 alle 18 e dalle 21 alle 23.30, insieme alle reliquie del Beato Padre Pino Puglisi, alla sacrestia, al Salone San Filippo Neri e al complesso dell’Oratorio, con la sua mostra di presepi.

È tempo di Natale al Centro Commerciale Conca d'Oro: la galleria si addobba a festa per il consueto "Mercatino di Natale", aperto ai visitatori dal 25 novembre al 10 gennaio. La galleria si riempie di stand e banchetti con tante proposte a tema natalizio, dall'oggettistica agli accessori, dalle decorazioni agli addobbi, e in generale idee regalo adatte a tutte le esigenze. L'evento è organizzato da Etna Eventi Management.

Il Natale quest’anno arriva con i pattini ai piedi: riapre "Palermo on Ice" nel Pattinodromo di Villa Filippina, la pista su ghiaccio più grande della città, dal 7 dicembre al 14 gennaio 2018. In uno spazio grande 700 metri quadrati al coperto e realizzato con materiali ecosostenibili, bambini e adulti potranno indossare calzini monouso e cuffietta, pattini e casco o cavalcare uno slittino e andare sul ghiaccio anche accompagnati da un pattinatore professionista. La pista rimarrà aperta ogni giorno dalle 10 a mezzanotte, e il venerdì, il sabato e la domenica fino all'1. di notte). L’ingresso costa 5 euro per chi vorrà pattinare mezz’ora, 7 euro per un’ora di giri sul ghiaccio, ai quali si sommano1 euro per chi vuole pattinare servendosi dell’aiuto-pattino e 5 euro per lo slittino.

"Palermo on Ice" arriva anche nel Pattinodromo del Giardino Inglese, la pista su ghiaccio più grande della città, dal 6 dicembre al 14 gennaio 2018. In uno spazio grande oltre 800 metri quadrati al coperto e realizzato con materiali ecosostenibili, bambini e adulti potranno indossare calzini monouso e cuffietta, pattini e casco o cavalcare uno slittino e andare sul ghiaccio anche accompagnati da un pattinatore professionista. La pista rimarrà aperta ogni giorno dalle 10 a mezzanotte, e il venerdì, il sabato e la domenica fino all'1. di notte). L’ingresso costa 5 euro per chi vorrà pattinare mezz’ora, 7 euro per un’ora di giri sul ghiaccio, ai quali si sommano1 euro per chi vuole pattinare servendosi dell’aiuto-pattino e 5 euro per lo slittino.

