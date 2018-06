appuntamenti

Gli eventi di sabato 9 giugno a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 9 giugno...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/06/2018 - 16:01:54 Letto 357 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 9 giugno.

L’antica tradizione e la cultura millenaria del tonno protagonisti di un intero weekend al Sanlorenzo Mercato di Palermo con la "Festa del Tonno", in programma sabato 9 e domenica 10 giugno, tra degustazioni e pietanze tematiche. Protagonista assoluto della due giorni è il tonno rosso di Mazara del Vallo, pescato nel mar Mediterraneo, nell'area compresa tra Mazara del Vallo e Biserta, dotato di certificazione BCD a garanzia della tracciabilità nel rispetto delle quote pesca. Tante le ricette che animeranno la festa: dal tonno arrostito al tonno in agrodolce fino alla salsiccia di tonno e all'interno della Pescheria sarà possibile mangiare anche la pasta con il tonno. Presenti poi due produttori del territorio: Coalma (Palermo) e Drago Conserve (Siracusa), eccellenze del territorio per l’attenzione posta nella lavorazione del tonno, fatto cuocere in acqua e sale così da mantenerne integre le qualità organolettiche. In degustazione e in vendita i classici filetti di tonno in olio di oliva, ma anche tante chicche come i patè di tonno e le creme di tonno dagli abbinamenti più variegati: dalle arance di Sicilia ai pistacchi, dalle mandorle ai pomodori secchi, passando per i peperoni arrostiti e i carciofi.

Organetti dall’Irlanda suoneranno insieme a liuti e flauti di canna, mentre i tamburi a cornice scandiranno i ritmi di danze popolari cretesi, sarde e siciliane: torna a Palermo "Sponde Sonore", il festival internazionale organizzato da Arci Tavola Tonda. Appuntamento dal 7 al 10 giugno ai Cantieri culturali alla Zisa. In programma tre giorni di eventi tra concerti e danze, laboratori, momenti di approfondimento sulle tradizioni culturali e workshop di strumento e canto, realizzati in collaborazione con l'Institut Français Palermo, la Comunità Ellenica Trinacria e Cre.Zi.Plus, con la partecipazione di musicisti e docenti di danza provenienti da Irlanda, Creta, Sardegna e Sicilia.

Torna anche quest'anno la "Giornata Mondiale della Maglia in Pubblico", che coinvolge ogni secondo sabato di giugno milioni di persone nel mondo. L'appuntamento a Palermo è sabato 9 giugno in piazza Sant'Anna, dalle 10 del mattino alle dieci di sera. Anche questa edizione dell'iniziativa è organizzata dall'antica merceria Gullo Filati, specializzata in filati e tessuti e da più di cinquant'anni punto di riferimento in città. Per partecipare è sufficiente portare da casa ferri, uncinetto e tutto l'occorrente per lavorare in compagnia, con un angolo dedicato al rinfresco e allo "schiticchio" offerti proprio dalla merceria. Per l'occasione, inoltre, sarà possibile assistere a dimostrazioni gratuite inerenti a diversi tipi di lavorazione, dal cucito creativo all'uncinetto, dal ricamo alla lavorazione in telaio, dalla creazione di borse alla realizzazione di tappeti con fettuccia, e molto altro.

La musica come priorità il suono del vinile come peculiarità: torna a Palermo la "Fiera del disco, cd e vinile", manifestazione ad ingresso gratuito che sabato 9 e domenica 10 giugno arriva ai Cantieri culturali alla Zisa. La fiera sarà visitabile per l'intero weekend dalle 10 alle 20 e si proporrà come momento di condivisione e di buon gusto retrò, grazie ad espositori nazionali e internazionali. Tutti visitatori potranno acquistare negli appositi stand o vendere e scambiare i propri dischi nuovi e usati, in vinile (33 e 45 giri) e in cd. Durante entrambi gli appuntamenti della Fiera sarà possibile acquistare materiale promozionale, gadget, e molto altro. Dedicata ad appassionati, curiosi e non, la Fiera nasce dall'idea di Marco Massari e Carmen Attruia, creatori, fondatori e ideatori di Ernyaldisko che da oltre dieci anni si occupa di musica, dischi e vinili, organizzando e curando esposizioni in tutta Italia e in tutta Europa.

Estate a Chiusa Sclafani è sinonimo di gusto: torna sabato 9 e domenica 10 giugno la "Sagra delle Ciliegie", con un ricco programma di eventi tra degustazioni e attività per grandi e piccini. La manifestazione si apre sabato alle 9 del mattino con l'inaugurazione degli stand per le degustazioni e l'esposizione di prodotti tipici del territorio, dalla gastronomia all'artigianato ai prodotti agricoli. In programma molti eventi collaterali tra passeggiate nella zona rurale del borgo al raduno di auto d'epoca, dalle esibizioni dei tamburinari alle visite guidate nel centro storico della cittadina.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!