eventi

Gli eventi di venerdì 1 dicembre a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 1 dicembre...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2017 - 14:18:39 Letto 1180 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 1 dicembre.

La magia del Natale è di casa a Cefalù con il "Panettone Festival", la prima manifestazione siciliana interamente dedicata al re dei dolci natalizi, nata da un'dea dell'associazione Ke Food, in programma dal 1 al 3 dicembre. Presenti per le vie del centro storico i grandi maestri pasticceri dell'Isola, che negli anni hanno saputo rinnovare il tradizionale dolce milanese con il sapiente utilizzo di prodotti tipici quali la manna di Pollina, le scorzette d’arancia, il pistacchio di Bronte e di Raffadali, la mandorla di Avola o il cioccolato di Modica. In programma anche showcooking (tutti i giorni alle 18.30) e i corsi della Junior Baker Academy per i bambini, guidati dal pasticcere Vincenzo Serio. Non solo gusto: spazio anche all'intrattenimento con gli artisti di strada (tutti i giorni alle 17) e i live musicali de Il Bello, il Bullo, il Grattino (venerdì), gli Halfchicken (sabato) e la Santa Clara band (domenica).

Tre giorni a cavallo, dall'uno al tre dicembre, attraverso "La via della Pace", una passeggiata a Cavallo sulle tracce di Federico III lungo le vecchie trazzere che videro il passaggio del Grande Monarca siciliano e del suo esercito L'itinerario coglie spunto dall'episodio del 1302, passato alla storia come la Pace di Caltabellotta, 62 km di pura natura, fiumi, montagne, vecchi caseggiati e masserie, un tuffo in un passato remoto fatto di Sicilia vera e autentica.

È tempo di Natale al Centro Commerciale Conca d'Oro: la galleria si addobba a festa per il consueto "Mercatino di Natale", aperto ai visitatori dal 25 novembre al 10 gennaio. La galleria si riempie di stand e banchetti con tante proposte a tema natalizio, dall'oggettistica agli accessori, dalle decorazioni agli addobbi, e in generale idee regalo adatte a tutte le esigenze. L'evento è organizzato da Etna Eventi Management.

Ritorna venerdì 1 dicembre "Pane, Olio e Favorita", il progetto di educazione alimentare rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Palermo, promosso da Premiati Oleifici Barbera e realizzato grazie al contributo del Comune e l’Università degli Studi di Palermo. Una mattinata in cui gli studenti delle scuole elementari e medie potranno riscoprire i tesori storico-artistici custoditi all’interno del Parco della Favorita, l'area verde più estesa del comune di Palermo. La passeggiata, articolata in più tappe, prevede la partenza dalla Palazzina Cinese, con arrivo a Casa Natura per la frangitura delle olive raccolte.

Da antichi segni di distinzione a simboli di vanità o di affermazione del proprio io: i tatuaggi hanno cambiato significato nel corso della storia e se ne parla al Museo delle Marionette Antonio Pasqualino con il seminario internazionale di studi semiotici "Iconologie del tatuaggio. Scritture del corpo e oscillazioni identitarie". Il seminario, organizzato dall'Università degli Studi di Palermo è previsto per venerdì 1 e sabato 2 dicembre e parte spiegando come la pratica contemporanea del tatuaggio conosca adesso una diffusione planetaria. Da anti-linguaggio marginale la scrittura sul corpo è diventata moda globalizzata: storicamente traccia d'infamia, icona per deviazioni sociali d’ogni tipo, il segno sulla pelle è oggi straordinariamente cool e conosce una diffusione planetaria che lo normalizza. Più che i valori culturali, tracce di antiche subculture, i tatuaggi finiscono per divenire indumenti alla moda, una moda che non veste il corpo ma lo marchia irrimediabilmente. O forse no. È tutto un movimento in continua evoluzione, dove a trionfare sono i corpi, variamente mediatizzati e spettacolarizzati. Ne discutono una cinquantina di semiologi, antropologi, esperti d’arte e di immagine, studiosi di letteratura e di folklore provenienti da mezzo mondo sviscerando tendenze e movenze, eredità etniche e scenari prossimi venturi.

Si svolge venerdì 1 dicembre a partire dalle 16 presso la sede dell'associazione I colori della solidarietà, il laboratorio creativo per bambini dal titolo "Santa Claus e i suoi amici Elfi". Il laboratorio è aperto ai bambini dai 3 ai 10 anni. I partecipanti potranno realizzare dei graziosi regalini di Natale utilizzando materiali di riciclo aiutati dalla fidata assistente di Babbo Natale, Ninetta Elfetta. Al termine merenda per tutti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!