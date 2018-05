appuntamenti

Gli eventi di venerdì 1 giugno a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 1 giugno...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/05/2018 - 16:32:01 Letto 360 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 1 giugno.

La Fiera del Mediterraneo di Palermo torna ad essere un punto di riferimento per la città: anche quest'anno da sabato 26 maggio fino a domenica 10 giugno, la manifestazione animerà il polo fieristico cittadino di via Anwar Sadat. Aperta ogni giorno dalle 16 a mezzanotte, la Fiera torna con un'edizione trasformata, ancora più ricca: saranno allestiti nuovi padiglioni e spazi espositivi, con grande attenzione per l'artigianato di piccole e grandi realtà locali ed esposizioni che riguarderanno, come sempre, gli ambiti più disparati. Occhi puntati anche sulle novità: dalle automobili all'arredo, all'interno sarà possibile trovare tutti gli oggetti d'avanguardia presenti sul mercato. Inoltre, saranno presenti nell'area ristoro - da quest'anno collocata nell'area terrazze - non solo tante tipologie di street food palermitano ma anche diversi piatti della grande cucina internazionale. La Fiera diventa inoltre ancora più ricca grazie alla collaborazione con alcuni grandi Paesi: esporrà le sue creazioni anche una delegazione spagnola. L'edizione 2018 propone anche più intrattenimento: oltre ai consueti spettacoli musicali sono previste sfilate di moda, estemporanee d'arte e molto altro ancora.

Un modo per conoscere i Giardini Reali di Palazzo dei Normanni, anima verde nel cuore di Palermo, e allo stesso tempo andare alla scoperta di alcuni degli alberi più significativi della città: dal venerdì 1 a domenica 3 giugno l'appuntamento è con "Real Verde". La manifestazione è il preludio all’apertura definitiva dei Giardini Reali, che per l'occasione saranno visitabili dalle 8.15 alle 21 (con ultimo ingresso alle ore 20). Per tre giorni sarà possibile partecipare a tanti incontri, fare trekking naturalistico urbano e scoprire la città con visite guidate, il tutto a ingresso gratuito. Ogni giorno alle 17 si terrà una visita guidata gratuita ai Giardini Reali con Manlio Speciale, curatore dell’Orto Botanico. Venerdì 1 giugno alle ore 18 è in programma un meeting su "I Monumenti della Natura: uno straordinario patrimonio culturale e naturale" con un ospite d’eccezione: il poeta e scrittore Tiziano Fratus, che ha coniato il concetto di homo radix e si definisce “cercatore di alberi”. Sabato 2 giugno alle 9 è invece in programma il trekking naturalistico urbano con il professore Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico di Palermo che illustrerà le piante monumentali che si incontreranno durante il percorso: si parte dalla Fossa della Garofala (appuntamento davanti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Ed. 4, Viale delle Scienze) e si prosegue per i Giardini Reali di Palazzo dei Normanni, il Platano di via Merlo, Ficus di Villa Garibaldi, Platani di Goethe di Villa Giulia, Orto Botanico. Esperti, studiosi e istituzioni, parteciperanno alla manifestazione: tra gli ospiti si contano Gianfranco Miccichè, presidente dell’ARS, Patrizia Monterosso, direttore generale della Fondazione Federico II, Paolo Inglese, direttore del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo, Giuseppe Barbera, docente di Colture Arborea all’Università degli Studi di Palermo. Nei tre giorni di "Real Verde" resteranno aperti fino alle 21 anche la Cappella Palatina e la mostra "Sicilië, Pittura fiamminga".

Un tripudio di colori e profumi in onore del Santissimo Sacramento: Mondello di prepara alla terza edizione dell'Infiorata, in programma da venerdì 1 a domenica 3 giugno. L'evento, organizzato in occasione del 66esimo anniversario della Parrocchia di San Girolamo, prende il via il 1 giugno alle 17, con l'allestimento del tappeto fiorito da parte dei gruppi parrocchiali lungo la via Fortuna. L'Infiorata si potrà visitare fino alla domenica, giorno della Solennità del Corpus Domini, quando dopo le celebrazioni liturgiche partirà la processione per le vie della borgata.

Quattro giorni a tutto swing tra strade e palazzi del centro storico: arriva il "Palermo Swing Festival 2018" che ospita ballerini e maestri provenienti da tutto il mondo, dal 31 maggio al 3 giugno. La manifestazione è organizzata dall'associazione culturale Swing and Shot, in collaborazione con Palermo IS, Cialoma Eventi e con il patrocinio di Confartigianato Turismo e Spettacolo. Il programma prevede lezioni pomeridiane e serate di gala per principianti, appassionati ed esperti, accompagnate da esibizioni pubbliche e improvvisazioni di balli in piazza. I corsi sono suddivisi per livelli e si svolgono in tre diverse location: il corso base al Real Teatro Santa Cecilia, il corso intermedio al Ridotto dello Spasimo, mentre il corso avanzato a Palazzo Asmundo, di fronte alla Cattedrale.

Un festival dedicato alle esperienze creative e di dialogo comunitario tra culture diverse: è "Orto in Arte", ospitato all'interno degli splendidi spazi verdi dell'Orto Botanico di Palermo dal 26 maggio al 2 giugno. A dialogare, in primis, l'arte e la natura, intese come esperienze sensibili in cui individui, popoli e culture si incontrano e si confrontano tra spettacoli e performance su tre temi portanti: "L'Albero della Vita", "Terra: la Grande Madre" e "Universo, Terra e Uomo".

Il Saracen Resort di Isola delle Femmine ospita la quinta edizione della "Palermo Tattoo Convention", manifestazione organizzata dall'associazione Loadink e dedicata al mondo del tatuaggio tra performance, laboratori e grandi ospiti internazionali. L'evento è in programma da venerdì 1 a domenica 3 giugno con momenti di approfondimento sulla cultura del tatuaggio con focus specifici e sette special guest: Emanuele Sircana, Koji Yamaguchi, Luca Natalini, Massi Novecento, Marcello Cestra, Alessandro "El Tanque" Pignoli e Simone Phobia. Si parte con l'apertura dei cancelli del Saracen Resort venerdì primo giugno alle 9, la stessa mattina si approfondisce la cultura del tatuaggio con l'artista Emanuela Bilella che tiene un seminario a numero chiuso durante il quale i temi spaziano dal tatuaggio curativo al focus sulle geometrie. Ogni giorno, dalle 9 alle 2.30, il tempo alla Palermo Tattoo Convention è scandito dalla musica, spettacoli e dall'intrattenimento a cura di grandi performance mentre si susseguono seminari, contest, aperitivi al tramonto, party serali e naturalmente incontri con gli artisti tatuatori che quest'anno sono oltre cento tra cui i sette special guest: Emanuele Sircana, Koji Yamaguchi, Luca Natalini, Massi Novecento, Marcello Cestra, Alessandro “El Tanque” Pignoli e Simone Phobia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!