Gli eventi di venerdì 11 maggio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 11 maggio.

Torna a Palermo "Avvinando Wine Fest" con due giornate interamente dedicate alle eccellenze enologiche e gastronomiche della Sicilia negli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa, venerdì 11 e sabato 12 maggio. La settima edizione della manifestazione è organizzata con il patrocinio della Regione Sicilia, degli assessorati regionali Agricoltura e Turismo e del Comune di Palermo e si inserisce nel calendario delle manifestazioni di Palermo Capitale della Cultura 2018. Tanti gli eventi ideati per raccontare il mondo del vino, tra assaggi, degustazioni guidate e momenti di approfondimento alla presenza delle più prestigiose cantine vitivinicole dell'Isola, e ancora un tour da esplorare tattilmente attraverso totem interattivi, percorsi audio-visivi e laboratori del gusto.

In occasione della giornata europea "Let’s Clean-Up Europe", la Rap adotta la Bandita, in via Messina Marine, purtroppo interessata dalla presenza di rifiuti abbandonati: una mattinata per ripristinare l'area, restituendole il giusto decoro. L’iniziativa vuole sensibilizzare i cittadini verso il rispetto dell’ambiente e sul problema dell’abbandono dei rifiuti, fornendo informazioni sui corretti comportamenti da adottare. Verrà allestito a tal proposito un desk a cura del settore Comunicazione e Urp della Rap per la distribuzione di materiale informativo per la promozione della raccolta differenziata, con l’omaggio ai presenti di un kit composto da paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine.A sostenere l’iniziativa anche i volontari dell’associazione Retake Palermo, che si uniranno agli operatori ecologici di Rap per la raccolta dei rifiuti e la pulizia del porticciolo.

Gusto e tradizione sono protagonisti della quarta edizione di "Sapori di Siccia...ra", la tanto attesa sagra della seppia che si svolge ogni anno a Balestrate. Appuntamento venerdì 11 maggio a partire dalle 19 in via Madonna del Ponta, dove i ristoratori e le cantine del territorio presenteranno al pubblico piatti tipici della tradizione culinaria della cittadina, di cui la seppia è simbolo, tra cooking show e degustazioni. La sagra organizzata dall'associazione Terzo Millennio, nata con l’obiettivo di valorizzare il territorio balestratese.

Nell'ambito di "Panormus. La Scuola Adotta la Città" gli studenti diventano guide di alcuni dei monumenti più rappresentativi di Palermo e dal 9 al 12 maggio aprono le porte dell'Antico Stabilimento Balneare di Mondello. A fare da "ciceroni" lungo le stanze dello Stabilimento sono gli studenti della Scuola Secondaria di I grado dell'istituto comprensivo Leonardo Sciascia di Palermo, che propongono la visita "Mondello - un tuffo nel Liberty". La scuola ha rielaborato l'immagine del prospetto principale del monumento, in una sperimentazione di tecnoarte che usa il mezzo tecnologico trasformandolo nello strumento primario di una forma nuova di indagine, per valorizzare i luoghi del patrimonio culturale, promuovendone una fruizione interattiva. Venerdì 11 si potrà visitare l'edificio Liberty e alle ore 10 partecipare all'inaugurazione della mostra "Un tuffo nell'arte digitale", che comprende immagini in mostra, proiezioni, monografie, cartoline e francobolli celebrativi raffiguranti l'edificio accompagneranno l'evento, mentre sabato 12 l'Antico Stabilimento diventa punto di partenza di una passeggiata turistica alla scoperta delle ville in stile art-nouveau che si affacciano sul Viale Regina Elena e sul Viale Margherita di Savoia.

In occasione di "Ballarò Espò", Villaggio dell’Intercultura e Terradamare in collaborazione con l’Associazione Itiner’Ars organizzano "Notte a Casa Professa", visite guidate serali al Complesso Museale situato a Ballarò in programma venerdì 11 maggio dalle 18 a mezzanotte. Sono visitabili l'Area Museale, l'Oratorio del Sabato e la Chiesa del Gesù (nota come Chiesa di Casa Professa), capolavoro dell’arte barocca e tra i più importanti monumenti sacri presenti in Sicilia.

