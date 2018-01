appuntamenti

Gli eventi di venerdì 12 gennaio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 12 gennaio.

Uno spettacolo unico che ha fatto parlare tutta l'Europa: sbarca a Palermo il "Circo Acquatico" dei Fratelli Dell'Acqua, dal 7 dicembre al 4 febbraio nello spazio allestito in viale della Regione Siciliana, di fronte al Carcere Pagliarelli. Protagonista dello show è Alex, un bambino che si ritrova nel magico mondo sommerso guidato dalla sirena Ariel, tra il Capitano Giocoliere, la Fantastica Verticalista, il Temerario Incantatore di Serpenti, la Sirena Trapezista e tanti amici animali. In pista un numero con 40 cani di razze diverse, la simpatica foca Lina, i pinguini Tom e Jerry, i Pellicani, i terribili Piranha, l'Anaconda. E ancora la Parata dei Pirati, le favolose Fontane danzanti, l'Uomo di Gomma e tanti altri personaggi che animano una fantastica e a tratti comica favola acquatica.

Le grandi attrazioni premiate al "Festival Internazionale del Circo" di Montecarlo arrivano a Palermo con il favoloso show del Circo di Lidia Togni, dal 7 dicembre al 29 gennaio. Star della pista è Vinicio Togni Canestrelli, figlio di Lidia e direttore del complesso circense, universalmente riconosciuto come il più esperto e prestigioso addestratore circense a livello internazionale. Vinicio sarà presente con la sua pluripremiata giostra equestre, attrazione che mette in risalto la perfetta simbiosi tra uomo e cavallo con spettacolari figure di alta scuola di equitazione e con la presenza di ben 30 esemplari di diverse razze. Grande novità di quest’anno è lo spettacolo con i rari leoni bianchi, animali di bellezza unica.

Torna a Palermo "Mondo Sposi", il grande salone dedicato ai futuri sposi con tutto il meglio del settore wedding, in programma da venerdì 12 a domenica 14 gennaio. La manifestazione, a ingresso libero, è organizzata da Medifiere ed è aperta al pubblico dalle 16 alle 24 all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo. Il salone ospita aziende specializzate nel settore wedding per offrire ai futuri sposi una panoramica completa, dagli abiti da sposa e da sposo a quelli da cerimonia, insieme a tutto il meglio degli addobbi floreali, trucco e acconciature, bomboniere e partecipazioni, location per il ricevimento, fotografia e video, fedi e gioielli.

Un vecchio barbuto ma dal fisico ancora vigoroso, con la corona sul capo, un mantello sulle spalle e un serpente che lo morde al petto. È questa l’immagine misteriosa del Genio di Palermo, l’anima del luogo, che compare inaspettatamente nei punti più disparati del centro storico della città. Il tour "Alla ricerca del Genio", in programma venerdì 12 gennaio dalle 9.30, è organizzato dalle guide turistiche autorizzate di Agt, ed è una passeggiata per il mercato storico della Vucciria, il giardino pubblico Villa Giulia, i vicoli e le piazze degli antichi quartieri.

Irriverenza, canti e cunti: al Teatro Biondo di Palermo va in scena dal 10 fino al 21 gennaio "C'era e c'era Giuseppe Schiera", omaggio di Salvo Licata al "cantore beffardo" della Palermo popolare degli anni del fascismo che torna in una nuova messa in scena di Enrico Stassi. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Biondo, racconta la storia dell'irriverente "muddichiedda", nato nella borgata di Tommaso Natale nel 1898 e morto, dopo una vita di stenti, da poeta-guitto, poeta-di-piazza, nel bombardamento del 9 maggio ’43 davanti al rifugio antiaereo di via Perez. Sul palco Salvo Piparo reinterpreta, con la sua incontenibile verve, le irriverenti “sparatine” di Schiera, che sono l’anima del testo di Licata, originariamente interpretato da Giorgio Li Bassi e oggi arricchito con le musiche e i canti di Costanza Licata, che prolunga in scena l’impegno e la memoria del padre Salvo.

