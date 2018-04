appuntamenti

Gli eventi di venerdì 13 aprile a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 13 aprile.

Una vita di lotta contro la violenza, le discriminazioni e i pregiudizi etnici: il "sogno" di libertà e uguaglianza di Martin Luther King è al centro delle iniziative della "Settimana Nonviolenta", organizzata dalla Consulta per la Pace di Palermo. Nell'anniversario della morte del pastore battista, assassinato a Memphis nel 1968, gli eventi in programma dal 4 al 13 aprile intendono sensibilizzare e informare i cittadini su temi oggi purtroppo tornati di grande attualità. Apre la manifestazione uno dei momenti centrali della Settimana, mercoledì 4 aprile, con la seduta della Consulta della Pace, della Nonviolenza, dei Diritti Umani e del Disarmo nella Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile, seguita dalla cerimonia di commemorazione alla presenza del sindaco Orlando presso la Lapide dedicata a Martin Luther King. Tra gli altri eventi sono in programma mostre di arti visive e fotografiche, laboratori maieutici secondo lo stile di Danilo Dolci, laboratori per bambini, attività motorie di aikido e yoga e momenti musicali, e ancora presentazioni di saggi, conferenze e dibattiti curati dalle associazioni coinvolte nell’organizzazione.

Prendono il via gli appuntamenti del Teatro del Fuoco & Food con "Assaggi e segreti del cioccolato", in programma venerdì 6 e 13 aprile da Elementi Creativi. Con un contributo sarà possibile assaporare e scoprire la provenienza e i metodi di coltivazione delle fave di cacao più pregiate e i procedimenti di lavorazione con i quali si realizzano il fondente, il cioccolato temperato ed il cioccolato di Modica, il cioccolato industriale e cioccolato artigianale, il cioccolato con cacao fine d’aroma e cioccolato con cacao ordinario.

Una innovativa fiera mercato dedicata all'artigianato siciliano: l'associazione Artigianando e Bauhaus Eventi presentano la prima edizione di "Hop Hop Market", in programma a Palermo in piazza Sant'Anna da venerdì 13 a domenica 15 aprile. L'allestimento conta 20 spazi espositivi che spaziano dal vintage ai prodotti handmade, interamente realizzati da artigiani locali. Si potranno ammirare e acquistare monili costruiti con i metalli nobili, ceramiche decorate, modernariato, oggettistica realizzata con materiali di riciclo, piccolo mobilio, borse dipinte a mano, cucito creativo e tanto altro. Un ampio spazio, inoltre, sarà dedicato agli amanti della musica con vinili da collezione.

Niscemi, conosciuta come "Capitale del Carciofo", ospita la 38esima edizione della celebre "Sagra del Carciofo Violetto", in programma sabato 7 e domenica 8 aprile e da giovedì 12 a domenica 15 aprile nel cuore della cittadina. Per due weekend sarà possibile immergersi nel gusto del tipico e particolare carciofo violetto, fulcro dell'economia nimescese che poggia le proprie basi proprio sulla coltivazione del gustoso ortaggio. I visitatori portanno conoscere e gustare la tipica "Cacucciulata" e gli altri piatti a base di carciofi o di altri ortaggi tipici della zona, oppure ammirare le creazioni degli artigiani locali tra momenti dedicati allo sport, allo spettacolo e all'intrattenimento.

Il Mercato del Contadino di via Marchese Ugo, promosso dall'associazione Comitato di Mercato degli Agricoltori di Palermo, è aperto al pubblico dal lunedì al sabato con i seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 14, mercoledì e sabato dalle 8 alle 16. Grazie al sostegno dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana, il Comitato ha dato vita a un luogo dedicato agli imprenditori agroalimentari e agricoli siciliani. Un luogo dedito alla valorizzazione e alla promozione dell'attività di vendita diretta di una grande varietà di prodotti freschi, genuini e di stagione, dall'ortofrutta ai formaggi, dalle carni alle uova, e ancora olio, aceto, frutta secca, pasta e farine di grani antichi, birre artigianali, miele, capperi, conserve e aromi.

