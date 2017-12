eventi

Gli eventi di venerdì 15 dicembre a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 15 dicembre.

Oltre trenta pietanze da tutto il mondo e tanti momenti di intrattenimento: torna a Palermo lo "Street Food Fest", con un'edizione natalizia che anima le strade del centro storico dal 7 al 17 dicembre. La manifestazione si propone così di aiutare il centro storico di Palermo a riscoprire le sue bellezze, anche grazie alla rinnovata collaborazione con l’associazione culturale Terra D’Amare che consente di prenotare tour guidati e visitare palazzi storici, mercati, chiese e angoli nascosti della città. Seguendo il filo conduttore dei sapori e del gusto la manifestazione prevede gare gastronomiche, degustazioni, cooking show e laboratori per grandi e piccini. Ma non solo: sono previsti anche concerti di grandi artisti italiani e nuovi talenti, artisti di strada, talk show e momenti di approfondimento.

Uno spettacolo unico che ha fatto parlare tutta l'Europa: sbarca a Palermo il "Circo Acquatico" dei Fratelli Dell'Acqua, dal 7 dicembre al 4 febbraio nello spazio allestito in viale della Regione Siciliana, di fronte al Carcere Pagliarelli. Protagonista dello show è Alex, un bambino che si ritrovanel magico mondo sommerso guidato dalla sirena Ariel, tra il Capitano Giocoliere, la Fantastica Verticalista, il Temerario Incantatore di Serpenti, la Sirena Trapezista e tanti amici animali. In pista un numero con 40 cani di razze diverse, la simpatica foca Lina, i pinguini Tom e Jerry, i Pellicani, i terribili Piranha, l'Anaconda. E ancora la Parata dei Pirati, le favolose Fontane danzanti, l'Uomo di Gomma e tanti altri personaggi che animano una fantastica e a tratti comica favola acquatica.

Il magico mondo di Harry Potter arriva a Partinico con "Cityevents Hogwarts Edition", la tre giorni di eventi, spettacoli ed esposizioni organizzata dall'associazione Iniziativa Territoriale Partinico in programma dal 15 al 17 dicembre. Una fiera a 360 gradi, dalle presentazioni di libri di autori emergenti, a videogames con realtà aumentata, da concerti delle più belle colonne sonore a momenti di aggregazione con giochi di società e di ruolo. Il tutto si svolgerà in quattro locali presenti in via Crispi che per l'occasione verranno collegati dall'ambientazione del mago più famoso di sempre, con laboratori pomeridiani e giochi gonfiabili adatti ai più piccoli.

In occasione delle festività natalizie riapre al pubblico il Palaghiaccio delle Fabbriche Sandron, l'unica pista sul ghiaccio interamente al coperto di Palermo, dal 1 dicembre al 14 gennaio 2018. La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, con due ticket d'ingresso: 5 euro per 30 minuti e 7 euro per un'ora di attività. Un'occasione in più per entrare nel cuore dell'atmosfera natalizia e trascorrere momenti di allegria con tutta la famiglia.

La Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Palermo presenta le iniziative natalizie dedicate all’accoglienza dei migranti e al ricordo di Aylan Kurdi, il piccolo profugo siriano di 3 anni trovato morto sulla spiaggia di Bodrum nel 2015, e di tutti i caduti nella fuga dalle guerre e dalla fame. Presenti la comunità integrata fra palermitani e famiglie di migranti, con una coreografia della compagnia Gataloca Style di Palermo della maestra Loredana Carollo, con l’animazione del coro Pontis Mariae di Partinico, diretto dal maestro Tony Caronna e circondato dalle tele sul tema dell’immigrazione dipinte dal maestro Gaetano Porcasi, pittore di Partinico noto per il suo impegno civile. Il Presepe dei Migranti sarà visitabile tutti i giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 11, dalle 16.45 alle 18 e dalle 21 alle 23.30, insieme alle reliquie del Beato Padre Pino Puglisi, alla sacrestia, al Salone San Filippo Neri e al complesso dell’Oratorio, con la sua mostra di presepi.

