Gli eventi di venerdì 15 giugno a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 15 giugno...

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 15 giugno.

Il Teatro Mediterraneo Occupato di Palermo ospita "Copresence", progetto collaborativo selezionato per il programma "Manifesta12 Collateral Events": l'appuntamento è da venerdì 15 a domenica 17 giugno. L'evento propone un approccio alternativo al fenomeno migratorio, presentando due opere artistiche performative che condividono un nodo concettuale comune: il rituale come cornice per dare forma all'inespresso, per visualizzare le emozioni legate a situazioni complesse. Il primo progetto è "Carnival of the Oppressed Feelings", una manifestazione performativa per e con i rifugiati svolta dall’artista Gluklya in collaborazione con TAAK. Il secondo è "Radio noMade in Arberia", un lavoro multimediale e performativo che indaga la cultura Arbëreshë, una minoranza albanese insediata nell’Italia meridionale dal XV secolo. Entrambi i progetti hanno utilizzato nuovi metodi di ricerca per affrontare la migrazione e possono essere considerati come "case studies" per provocare una discussione interdisciplinare con attori culturali, scientifici e politici che lavorano su migrazione e intercultura.

Arte, contemporaneità e l'intento di mescolare tradizioni e idee: la biennale d'arte nomade "Manifesta12" invita il pubblico a partecipare alla performance processionale dell'artista nigeriano Jelili Atiku, in programma venerdì 15 giugno alle 15.30. Atiku, pioniere della performance art contemporanea in Nigeria, partirà dal Foro Italico insieme ad altri 53 partecipanti: un vero e proprio corteo, una processione artistica che arriva ai Quattro Canti. Quella di Atiku è una performance che prende ispirazione tanto dal festino di Santa Rosalia quanto dalle storie tradizionali del popolo africano Yoruba. La performance integrerà rituali processuali con la presenza di piante e oggetti scultorei e fa simbolicamente riferimento alla mescolanza celebrativa delle tradizioni religiose e culturali. Sarà poi illustrata tramite una mostra all’Oratorio dei Peccatori.

Abbattere frontiere e costruire diritti mediante lo sport: è con questo spirito che torna a Palermo "Mediterraneo Antirazzista", manifestazione giunta alla sua 11esima edizione in programma dal 14 al 17 giugno. La manifestazione accoglie bambini e ragazzi presso la Struttura Equestre del Parco della Favorita per quattro giornate all'insegna dello sport e della condivisione. Le squadre iscritte si sfideranno nei tornei finali di calcio a 5, basket, pallavolo, cricket e touch rugby. Gran finale, domenica 17 giugno alle 20, con la "Festa Antirazzista" in piazza Casa Professa, ai piedi dell'omonima chiesa barocca, con la premiazione dei vincitori, il live di Jovine e dell'Orchestra dei Partigiani Culturali dell'Arci Tavola Tonda e il dj set finale di Filippone.

A Palermo si rinnova una delle celebrazioni più antiche della città, che ogni anno attira tanti devoti palermitani e non solo: è la solennità di Sant'Onofrio Eremita, detto u Pilusu, antico patrono della città. La festa, che si svolge nell'omonimo oratorio al Capo e che quest'anno celebra i 470 anni della nascita della Confraternita, prende il via il 10 giugno e prosegue per tutta la settimana tra celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera e spettacolo. In particolare il 12 giugno, nel giorno della solennità, alle 10.30 si svolge la Santa Messa dedicata a Sant'Onofrio, mentre il momento centrale delle celebrazioni è l'attesa processione dell'antica statua lignea cinquecentesca, opera attribuita al Cieco di Palermo, che si svolge sabato 16 giugno alle 16.30. Secondo la tradizione i devoti si rivolgono a Sant’Onofrio per trovare marito oppure per ritrovare le cose perdute. All'iconografia del Santo si deve il nomignolo u Pilusu. La leggenda narra che durante il suo eremitaggio fu protagonista di un miracolo: non avendo di che vestire, fu ricoperto interamente dai propri capelli, riuscendo così a sopravvivere alle intemperie.

Alla scoperta di Monte Pellegrino, con le sue vedute, i suoi miti e le sue leggende, venerdì 15 giugno con raduno dei partecipanti alle 19 nel piazzale antistante il santuario Santa Rosalia. L’evento, organizzato da Initinere, porterà alla scoperta di monte Pellegrino che nell’immaginario collettivo e popolare dei palermitani simboleggia il sacro per antonomasia. L’itinerario, breve e facile, sarà accompagnato dalla narrazione del profondo legame spirituale che intercorre tra la città e il promontorio e della storia dei luoghi e dei suoi abitanti sin dalle antiche origini, dal periodo preistorico, senza dimenticare le vicende e le leggende che lo hanno incoronato simbolo spirituale di Palermo. A conclusione dell’iniziativa è prevista una degustazione a base di cibo e vino locali.

