Gli eventi di venerdý 16 marzo a Palermo

15/03/2018

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 16 marzo.

Cinquantacinquemila metri quadrati dedicati allo shopping, tremila posti auto, cinque ingressi e sei anni di attività: il Centro Commerciale Conca D'Oro di Palermo si prepara a festeggiare i suoi successi con una serata in programma venerdì 16 marzo a partire dalle ore 17. L'evento, a ingresso gratuito, prevede momenti di intrattenimento e spettacolo per celebrare il cammino di una struttura nata nel 2012 all'interno del quartiere San Filippo Neri allo Zen e conseguentemente inquadrata in una realtà piuttosto difficile. Ad animare la serata pensano l'ex Miss Sicilia e conduttrice Eliana Chiavetta e l'attore comico Sasà Salvaggio, che hanno in programma diverse sorprese per il pubblico: dagli sketch ai momenti musicali i due personaggi daranno vita a un appuntamento ad alto tasso di divertimento. Il Conca D'Oro lancia inoltre, per l'occasione, il concorso "Gratta e Sogna": tutti coloro in possesso del gratta e vinci del Centro Commerciale possono partecipare a una speciale estrazione.

Una scienza vicina ai problemi dell'uomo: alla Biofisica è dedicata la "Biophysics Week" in programma a Palermo dal 14 al 23 marzo. I Biofisici di tutto il mondo si danno appuntamento nelle piazze, nei bar e nelle scuole per presentare in maniera colloquiale le proprie ricerche e far conoscere gli affascinanti aspetti di questa scienza interdisciplinare organizzando caffè scientifici, cene, concerti, conferenze e laboratori didattici. Quattro gli eventi organizzati a Palermo dai ricercatori dell'Istituto di Biofisica. Appuntamento venerdì 16 marzo alle 20.30 presso il ristorante Tanit di Santa Flavia con la cena-dibattito "La Biofisica a tavola", alla scoperta di fondamentali processi biologici e biofisici che si attivano in cucina e a tavola.

Torna a Palermo, e in tutta la Sicilia, l'iniziativa "Uova di Pasqua AIL", giunta alla 25esima edizione, che coinvolge le principali piazze dell'Isola da venerdì 16 a domenica 18 marzo. La manifestazione è realizzata grazie al contributo di migliaia di volontari che offriranno le uova di cioccolato, in cambio di un contributo minimo associativo di 12 euro. Quest’anno le uova di Pasqua AIL sono "d'autore", realizzate da alcuni tra i migliori pasticceri d’Italia come Iginio Massari, Franco Aliberti, Gian Luca Forino, Maurizio Santin e Marco Radicioni. I fondi raccolti nel corso dell'iniziativa saranno dedicati al sostegno della ricerca scientifica, al finanziamento del Gruppo GIMEMA - Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto, cui fanno capo oltre 150 Centri di Ematologia, e alla realizzazione di case alloggio per le famiglie nei pressi dei centri di terapia e di sale gioco e scuole negli ospedali.

Uno spazio interamente dedicato ai ragazzi in una delle piazze più belle di Palermo: è lo "StraPapà Village", aperto al pubblico dal 16 al 18 marzo in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. Il Village ospita gli stand dei partner e delle aziende che collaborano alla tersa edizione di "StraPalermo – Corri StraPapà", e una grande area giochi gonfiabili. Basta acquistare un coupon composto da 10 pound per cimentarsi nel Climbing, nel Bungee Run, nel Calcio Balilla Umano e nel Rodeo, con il toro meccanico. Ogni ragazzo riceverà in omaggio una bottiglia di acqua Fontalba e potrà acquistare i palloni in cuoio di Tecnica Sport al costo di 5 euro, destinati alla raccolta fondi per la Fondazione Telethon. A disposizione dei ragazzi, inoltre, un'area dedicata al face painting e alle sculture di palloncini.

Venerdì a tutta musica al Sanlorenzo Mercato: il 16 marzo a partire dalle 21 approda sul palco del Mercato la straripante ironia dei R.i.p., band palermitana di recente formazione che rende omaggio al grande cantautorato italiano “estinto”. Acronimo di Revival Italian Project, i R.I.P. sono Johnny Errera (voce), Enzo Balistreri (basso), Aldo Valenti (batteria), Salvo Correri e Luigi Di Napoli (chitarra elettrica e voce).

Il "Ritratto di Donna Franca Florio" di Giovanni Boldini e simbolo della Belle époque, torna a Palermo, a Villa Zito, in occasione delle iniziative di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Venerdì 16 marzo alle 17, avrà luogo l'inaugurazione della mostra, che sarà aperta al pubblico fino al 20 maggio.

