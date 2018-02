appuntamenti

Gli eventi di venerdì 2 febbraio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 2 febbraio...

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 2 febbraio.

Appuntamento venerdì 2 febbraio, alle 17.30, alla Libreria del Mare, per la presentazione della silloge di poesie di Giulia Chines “L’ombra della morte e il diaspro sanguigno”, pubblicato dalle Edizioni La Zisa. Dialogherà con l’autrice Valeria La Barbera. Le poesie di Giulia Chines incorniciano l’antico sforzo umano di avvicinare il senso ultimo di vita e morte, tempo e divenire. Le immagini di un’anima tormentata alla ricerca di un’Alterità da interrogare si susseguono senza risparmiare al lettore un clima di crescente tensione. Le idee del Limite e della Finitezza, come prerogative della condizione umana, solcano quindi le pagine di questa raccolta di esordio, in cui la – seppur giovane –autrice intreccia le fila di un dialogo serrato tra il desiderio di vita e l’ineluttabilità della morte.

Per il ciclo de "Gli incontri del venerdì" il Wwf Sicilia Nord-Occidentale organizza un incontro con la biologa Chiara Siddiolo, in programma venerdì 2 febbraio alle 18 presso la sede Wwf di via Malaspina 27 a Palermo. Protagonisti dell'incontro sono gli echinodermi, con riferimento, quindi, non soltanto alla stelle marine, ma anche agli altri animali racchiusi nella stessa famiglia come i ricci, i cetrioli di mare. Gli echinodermi occupano tutti gli habitat marini, comprese le profondità finora rimaste inesplorate. Questi invertebrati vivono a seconda della specie nei fondali sabbiosi, fangosi o rocciosi. Si trovano anche lungo le coste. La presentazione rientra nell'ottica del progetto "#GenerazioneMare" del WWF Italia che vuole sensibilizzare i cittadini, le amministrazioni e gli enti locali al rispetto dell'ambiente marino e costiero soprattutto nel Mediterraneo.

Il gusto del tabacco e degli aromi delicati o fruttati in totale assenza di nicotina, un fumo leggero che si alza senza che ci sia nessun tipo di combustione e tutto il sapore di cocktail pensati per rendere unica l'esperienza sensoriale proposta: è l'Aperisvapo di Casa Fontana, previsto per venerdì 2 febbraio a partire dalle ore 19. All'interno del ristorante di via dei Quartieri 104, nato nella cornice della settecentesca Villa Lampedusa è in programma una serata che riporta alle atmosfere degli antichi fumoir, con una peculiarità: non si fumeranno sigari e brandy. Protagoniste sono infatti le essenze messe a disposizione da Guru'Svapo di Biagio Battaglia e Filippo Di Vita combinate ai cocktail preparati dalla barlady Laura Franzò. Grazie al confronto tra quello che è un mago degli aromi dello svapo e il talento della barlady sono nate combinazioni uniche, tutte da provare.

Il 14 e il 15 gennaio del 1968 la Valle del Belìce viene colpita da un violento terremoto che causa gravi danni alle città della zona. Gibellina, Salaparuta, Montevago e Poggioreale, sono quasi del tutto rase al suolo. Nell’anno del cinquantenario, la Fondazione Sant’Elia ospita a Palermo, dal 28 gennaio al 13 marzo, la mostra "1968/2018 Pausa Sismica. Cinquant’anni dal terremoto del Belìce" ripercorrendo la storia di Gibellina dal terremoto alla costruzione della città nuova sino al coinvolgimento di artisti e intellettuali della scena nazionale ed internazionale, per iniziativa del suo sindaco, Ludovico Corrao. A raccontare la vicenda sono le opere degli artisti, le fotografie, i video, i materiali documentari raccolti durante un lungo lavoro di ricerca tra diverse istituzioni che qui compongono la trama di una memoria viva: cinquant’anni densi di avvenimenti, per una storia che attraversa i cambiamenti sociali che proprio dalla Valle del Belìce in quel periodo stavano nascendo dal basso, diventandone parte integrante. Il progetto espositivo - curato dalla Fondazione Orestiadi e coprodotto dalla Fondazione Sant’Elia, in collaborazione con il Comune di Gibellina - si suddivide in sezioni ed è articolato secondo la pluralità di linguaggio che è propria dell’arte e si dipana in diversi temi, che nel loro intrecciarsi, restituiscono la complessità dell’accaduto. Si parte dalla cronaca: la notte del terremoto, tra il 14 e il 15 gennaio 1968, e gli scatti dei fotografi Brai, Giaramidaro, Minnella, Scafidi, che l’indomani si precipitarono nella valle tra Palermo e Trapani; i primi video delle Teche RAI, gli scatti di Letizia Battaglia nella baraccopoli. La sezione Arte invece si compone con opere, fra i tanti, di Guttuso, Schifano, Rotella, Scialoja. E ancora: bozzetti di sculture e frammenti di scenografie di Pomodoro, Paladino, Consagra, Isgrò per le Orestiadi; il progetto urbanistico per Gibellina Nuova, il Cretto di Burri, i versi dei poeti, la musica, l’archivio orale e molto altro ancora.

Uno spettacolo unico che ha fatto parlare tutta l'Europa: sbarca a Palermo il "Circo Acquatico" dei Fratelli Dell'Acqua, dal 7 dicembre al 4 febbraio nello spazio allestito in viale della Regione Siciliana, di fronte al Carcere Pagliarelli. Protagonista dello show è Alex, un bambino che si ritrova nel magico mondo sommerso guidato dalla sirena Ariel, tra il Capitano Giocoliere, la Fantastica Verticalista, il Temerario Incantatore di Serpenti, la Sirena Trapezista e tanti amici animali. In pista un numero con 40 cani di razze diverse, la simpatica foca Lina, i pinguini Tom e Jerry, i Pellicani, i terribili Piranha, l'Anaconda. E ancora la Parata dei Pirati, le favolose Fontane danzanti, l'Uomo di Gomma e tanti altri personaggi che animano una fantastica e a tratti comica favola acquatica.

