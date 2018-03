appuntamenti

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 2 marzo.

Un gruppo di scrittori, diversi per stile e genere, riuniti per condividere esperienze di scrittura e il reciproco sostegno. “Nove al Massimo” è il titolo dell’evento che, alle 17 di venerdì 2 marzo, riunirà al Caffè del Teatro Massimo il Collettivo Autori Palermo. A leggere alcuni passi tratti dai loro lavori saranno: Biagio Balistreri, Fabio Ceraulo, Emanuele Drago, Teresa Gammauta, Rita Giammarresi, Ignazio Rasi, Antonino Schiera e Roberta Strano. Modererà l’attrice palermitana Tiziana Tumminello.

Con “Chosen” hanno raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre tre milioni di streaming su Spotify e sono già stati certificati oro... E questo a quanto pare è solo l'inizio. Dopo il secondo gradino sul podio di X Factor 11 i Maneskinsi preparano a Chosen, il primo tour che li vedrà protagonisti per 14 date in giro per l'Italia a partire da febbraio 2018. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan saranno ai Candelai di Palermo venerdì 2 marzo e l'indomani, sabato 3 marzo al Land La nuova dogana di Catania.

Per il ciclo "Il venerdì è Sanlorenzo", tornano sul palco del Mercato i Jack & the Starlighters, con il loro esuberante concerto live. Adrenalinico e vulcanico, Gioacchino Cottone, in arte Jack, voce solista e fondatore del gruppo, in concerto abbatte ogni barriera, riuscendo a trascinare e coinvolgere il pubblico di ogni età. Al suo fianco, Dario Lo Giudice al basso, Danilo McCartney alla chitarra solista e Fabrizio Pacera alla batteria e percussioni. Uno spettacolo revival omaggio al grande rock degli anni ’50, ’60 e ’70, con alcune tra le più belle canzoni di musica italiana e internazionale di quegli anni. Dopo il successo del primo tributo a Otis Redding al teatro Savio di Palermo e del primo spettacolo di regia multimediale al Santa Cecilia di Palermo, il gruppo attualmente sta lavorando ad un progetto di musica inedita. In uscita il singolo “La Gitana” che dà il titolo al primo album, interamente autoprodotto, mastering negli Abbey Road Studios di Londra.

Quarantacinque anni dall’uscita di “The dark side of the moon”, ovvero uno dei dischi più venduti della storia, ancora oggi tra i più venduti al mondo. Gli Inside out, tribute band dei Pink Floyd celebrerà l’evento venerdì 2 marzo al Dorian in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena servito al tavolo o un ampio menù di antipasti, primi e secondi. Alle 22 sarà il turno degli Inside out. Sul palco Joshua Ross (voce e chitarre), Nicolò Florio (chitarre e cori), Fulvio Signorino (tastiere e cori), Marcello Castellucci (basso), Mimmo Aiello (batteria), Francesca Ippolito (cori), Raffaele Barranca (sassofono). Insieme suoneranno l’intero disco, per la gioia dei fan della musica più psichedelica di sempre.

Intelligente, arguta, affascinante, irresistibile, forse non bella ma capace, anche solo con la sua voce ipnotica, di piegare al suo volere chiunque, nell'amore come nella politica. Cinematocasa ricorda Cleopatra, la leggendaria regina d'Egitto, con una cena e un concerto di musica Egiziana in programma venerdì 2 marzo alle 20.30. L'intrattenimento musicale è affidato al chitarrista Antonio Ferrara che ha studiato con i maestri Mohammed Saad e Mohammed Hosny presso il conservatorio di Alessandria d'Egitto. Conseguita a Bologna la laurea specialistica in Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa, Antonio Ferrara è stato poi allievo del maestro spagnolo Fernando Perez studiando il flamenco presso il "Rincon del cante" di Cordoba e accompagnando il "baile" flamenco presso la scuola "Blanco y negro" di Saragozza.

Tornano gli incontri con "Le nuove freschette letture", appuntamento letterario al Caffè Riso in programma venerdì 2 marzo alle 18.30. Il collettivo di scrittori e illustratori Ideestortepaper presentà le sue nuove storie, con una nuova collana dedicata al Mare. Due le nuove autrici: GIuditta Perriera e Adele Cammarata. Leggeranno per voi: Nunzia Lo Presti e Mariagiulia Colace, introdotte dalle parole di Eliana Messineo e accompagnate dalla musica dii Giulia Cancilla.

Tre persone, ognuna con i suoi problemi e le sue peculiarità, si trovano per caso ad avere a che fare con un aspirante suicida: sono queste le premesse di "All New People", commedia contemporanea che va in scena al Teatro Libero di Palermo dal primo al 3 marzo alle 21.15. Prodotto dal Teatro Libero di Palermo in collaborazione con la Compagnia Randevù di Genova lo spettacolo è di Zach Braff e vede sul palco Dario Aita, Barbara Alesse, Davide Mancini ed Eleonora Pace. "Al New People" si apre con Charlie, che non vuole più saperne di niente e di nessuno e farla finita una volta per tutte. Con il cappio al collo "inciampa" nella vita di Emma, un’eccentrica agente immobiliare alla disperata ricerca di clienti per vendere l’appartamento e garantirsi il permesso di soggiorno. In breve nella casa arrivano anche Myron, un vigile del fuoco vizioso con un passato da attore teatrale e Kim, una super escort (dono di un amico) con problemi di bulimia e immotivate velleità artistiche. I tre cercano, ognuno a suo modo, di far cambiare piano a Charlie, ma inaspettatamente sarà proprio Charlie a far riflettere loro sul valore delle cose vissute e su ciò che stanno inseguendo.

