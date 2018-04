appuntamenti

Gli eventi di venerdì 20 aprile a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 20 aprile.

Palermo torna a celebrare la Giornata mondiale della Terra: "Earth Day 2018" è in programma da venerdì 20 a domenica 22 aprile nell'incantevole cornice dell'Orto Botanico tra proiezioni, workshop, dibattiti e molto altro. La giornata coinvolge ogni anno quasi duecento paesi nel mondo nel nome della salvaguardia dell'ambiente e dell'intero pianeta e a difesa del diritto etico a un ambiente sano, equilibrato e sostenibile. L'iniziativa mira a creare un futuro libero dall'energia da combustibili fossili a favore di fonti rinnovabili, alla responsabilizzazione individuale verso un consumo sostenibile, allo sviluppo di una green economy e a un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali. Tra i vari appuntamenti, l'Orto Botanico ospita lezioni gratuite di yoga, nordic walking, visite guidate e passeggiate alla scoperta di piante rare ospiti della struttura, e ancora laboratori creativi per adulti e bambini e momenti di intrattenimento musicale.

Non una semplice marcia ma una vera e propria settimana in compagnia di eventi e appuntamenti dedicati alla scienza: da sabato 14 a domenica 22 aprile Villa Filippina diventa la cornice di "March For Science". Dopo la marcia vera e propria che partirà alle 14.30 dai Quattro Canti, i giardini di Villa Filippina ospiteranno dalle ore 19 fino alle 22, un'action painting curata dall'artista palermitano ACNAZ. Dalle ore 21 sarà inoltre possibile approfittare delle osservazioni ai telescopi gratuite e dei percorsi al Planetario a cura di Urania (a pagamento). Da domenica 15 aprile si succederanno diversi eventi, come "Orto d’Aprile", una festa organizzata da Orto Capovolto e L’orto di Nonno Nino dedicata al cibo buono e alla natura esotica con degustazioni, visite guidate e laboratori. Previste anche osservazioni al telescopio del sole e delle stelle, laboratori didattici, seminari, spettacoli dedicati al Sole e all’interazione Sole-Terra.

Piana degli Albanesi torna a celebrare il Patrono San Giorgio Megalomartire con quattro giorni di festa, da venerdì 20 a lunedì 23 aprile. Le vie del centro della cittadina si animano tra bande, spettacoli, animazione e giochi per grandi e piccini, giochi medievali e tamburi di Sicilia, percorsi naturalistici e mostre fotografiche. In programma anche la prima assoluta dello spettacolo di pupi siciliani “Skandeberg. L'eroe del popolo albanese". Come da tradizione, la domenica precedente alla solennità di San Giorgio si tengono la sfilata e la benedizione dei cavalli e dei cavalieri in piazza Vittorio Emanuele. Il lunedì è la volta della solenne processione del Simulacro del Patrono, il cosiddetto "Ballo di San Giorgio", preceduto da momenti liturgici e di festa con le esibizioni dei corpi bandistici per le vie di Piana.

Una fiera dai mille volti, dove è possibile trovare oggetti di ogni tipo dai più ai meno rari: è "Piazza Affari", la fiera dell’usato (e non solo) aperta al pubblico ogni venerdì. sabato e domenica dalle 10 a mezzanotte in piazzale Giotto. Tutti i weekend i clienti e i curiosi potranno acquistare oppure mettere in vendita merce usata o in stock, dai piccoli cimeli alle automobili, dai pezzi nautici agli articoli "cult" che hanno segnato un'epoca.

Un lavoro senza orari stabiliti, senza appuntamenti e riunioni, senza scadenze è solo un sogno? No, se si impara cos'è l'affiliate marketing e si scopre come usarlo a proprio vantaggio. Si parla proprio di questo al Punto Flaccovio (via Federico Garcia Lorca 5) di Palermo: venerdì 20 aprile a partire dalle ore 18 l'appuntamento è con il workshop gratuito "Come guadagnare grazie a Internet da qualsiasi parte del mondo", tenuto dall'esperto Adriano De Arcangelis, uno dei più noti affiliate marketer d'Italia, che porta a Palermo una vera e propria full immersion in quella che è una delle più promettenti tecniche di marketing nate su Internet. Autore del libro "Guadagna Online con l’Affiliate Marketing", De Arcangelis spiegherà tutti gli step da seguire per raggiungere ingenti profitti, lavorando da qualsiasi parte del mondo in estrema libertà.

