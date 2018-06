appuntamenti

Gli eventi di venerdì 22 giugno a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 22 giugno.

Palermo diventa "Capitale del Cinema" per tre giorni, con una manifestazione nata a Milano che ha appassionato migliaia di spettatori: dal venerdì 22 a domenica 24 giugno all’Orto Botanico arriva "Fuoricinema Mediterraneo". La tre giorni è la prima tappa del progetto itinerante del festival "Fuoricinema", appuntamento dall’anima pop prodotto da Anteo, Fuoricinema Srl e Corriere della Sera, e conta sulla direzione artistica di due palermitani d'eccezione: Salvo Ficarra e Valentino Picone. A Palermo sono attesi i più grandi registi e attori della scena cinematografica italiana, che si racconteranno a partire dal rapporto con la terra che li ospita: la Sicilia, che è da sempre il leitmotiv del loro percorso artistico, motivo d’ispirazione e suggestione per gran parte dei loro lavori. L’Orto Botanico diventerà una sala en plein air dove l’unico protagonista sarà il cinema, in tutte le sue sfaccettature, con incontri con i protagonisti e proiezioni di due film per ogni serata. Tra gli ospiti che hanno già confermato la loro presenza Roberto Andò, Luca Guadagnino, Franco Maresco, Claudio Gioè, Teresa Mannino, Francesco Scianna, Pif. Arriverà a Palermo anche Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film, che ha scelto di sostenere la manifestazione. Gli incontri saranno moderati da importanti esponenti del giornalismo italiano: Piera Detassis presidente dell’Accademia David di Donatello e direttrice del mensile Ciak, Renato Franco del Corriere della Sera, Teresa Marchesi, giornalista di Huffington Post, Emiliano Morreale, giornalista de l’Espresso, L'ingresso all’Orto Botanico, sia per gli incontri che per le proiezioni, sarà gratuito. Sarà una vera e propria festa in cui ci sarà un villaggio gastronomico, e si potrà godere di ogni momento nel massimo confort e relax.

Al via “Montevergini al cubo”, da giovedì 21 a sabato 23 giugno, con un tre giorni di festa sul senso della democrazia e della partecipazione, tra performance, feste, attività ed incontri negli spazi liberi del Montevergini Bene Comune. Si parlerà di modelli realmente inclusivi di partecipazione, democrazia diretta, decisionalità dal basso, tutti strumenti per la costruzione del diritto per tutti all’uso del bene comune.

Era figlio di schiavi africani, un umile che visse nella sofferenza e nella difficoltà di essere accettato, e che trovò rifugio tra le mura di un convento francescano alle pendici del Monte Grifone: Palermo celebra San Benedetto il Moro, dal 17 al 24 giugno. I festeggiamenti sono organizzati dal Comune di Palermo insieme ai Frati Minori e alla Parrocchia di Santa Maria di Gesù, dove sono custodite le sue reliquie, e alla Confraternita a lui consacrata. San Benedetto, proveniente dalla cittadina messinese di San Fratello e Compatrono della città di Palermo, è una figura che oggi più che mai si inserisce nella contemporaneità essendo il tema del "diverso" e delle migrazioni di grande attualità. Le celebrazioni si dividono tra momenti liturgici ed eventi collaterali tra visite guidate, proiezioni cinematografiche e spettacoli in piazza, ma il momento centrale è la solenne processione del simulacro che attraversa le vie del quartiere, in programma il 24 giugno.

L'associazione Palermo CulTour e Play Sicily organizzano una visita guidata "Alla scoperta dei Qanat", in programma venerdì 22 giugno con turni alle 20.30 e alle 21. I Qanat sono canali che, seguendo le particolari conformazioni del terreno e la morfologia friabile della roccia, vennero costruiti per portare acqua in superficie intercettando le falde naturali del terreno. Questa tecnica, di origine persiana veniva eseguita da particolari professionisti chiamati muqanni. Si cammina complessivamente per circa 60 minuti all’interno del qanat su un percorso quasi piano, in presenza costante di circa 50 centimetri di acqua derivante dalle sorgenti presenti lungo il percorso. I cunicoli più antichi, oggi non più percorsi dalle acque, sono scavati a 8 metri di profondità dal piano di campagna, mentre quelli più recenti a 16 metri, e risultano scavati nella quarzarenite.

Due nuovi spazi per un'estate che si preannuncia estremamente ricca: venerdì 22 giugno alle 18.30 all'interno di Villa Filippina si inaugurano le aree "Kids" e "Bistrot". Due spazi che vanno ad arricchire l'offerta della Villa, che si sta preparando alla sua stagione estiva con tanti eventi tra teatro, musica, astronomia, cinema e artigianato. L'area Bistrot è stata pensata in collaborazione con la cooperativa Ali e PPP Burgher e sarà attiva ogni giorno, dal mercoledì alla domenica a partire dalle ore 18, dando la possibilità di cenare o sorseggiare un drink, in famiglia o tra amici. Ogni settimana, il mercoledì sera, dalle 21.30, si svolgerà il "Food Show", una piccola rassegna musicale che spazierà dal jazz al pop e dal cantautorato al rock. All'interno dell'area Bistrot è ospitata anche l'innovativa area Kids, con tanti giochi pensati per regalare pomeriggi e serate di relax e divertimento per tutta la famiglia.

Torna, venerdì 22 giugno alle 21, il tour "Palermo misterica. Magia, mistero ed esoterismo", organizzato dall'associazione Tacus Arte Integrazione Cultura. Un itinerario alla scoperta di magare, fattucchiere, streghe e presenze occulte quanto mai vive nelle antiche memorie popolari. Rituali, pratiche magiche, fatture e filtri tramandati negli anni prendono vita da storie e racconti, in sospeso tra realtà e superstizione. Un viaggio nel sovrannaturale, un "itinerario del mistero", fatto di luci e ombre che si snoda nel cuore della città vecchia. Lo staff organizzativo si riserva di annullare o posticipare l'evento in programma in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o in caso di condizioni metereologiche avverse.

