Gli eventi di venerdì 24 novembre a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2017 - 16:58:28 Letto 655 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 24 novembre.

Venerdì è il giorno del tanto atteso Black Friday e dunque appuntamento al centro commerciale Forum all’insegna dello shopping con tanti sconti imperdibili. All'interno del Centro Commerciale saranno proposti sconti che vanno dal 10 al 60% (in base al negozio) in occasione del "Venerdì Nero", giornata che dà ufficialmente inizio allo shopping natalizio.Il Forum Palermo vuole essere non soltanto un polo commerciale ma anche un polo sociale: così il momento dello shopping diventa condiviso e per l'intera giornata si potrà curiosare tra i negozi, per poi fermarsi a mangiare un boccone all'area ristoro.

Direttamente dall’"International Bridal Week" di New York gli abiti di Jesús Peiró sfileranno per la prima volta a Palermo, venerdì 24 novembre alle 18 nella splendida cornice di Villa Alliata Cardillo. La maison spagnola affermata in tutto il mondo per l’estro creativo, l’eleganza e l’utilizzo dei tessuti pregiati, presenta "Metrópolis", la nuova collezione di abiti da sposa ispirata allo stile art dèco della Grande Mela. All’interno delle stanze della villa ottocentesca saranno allestiti dei tableau tridimensionali, dove le modelle, come statue viventi, indosseranno i capi di punta della collezione della prossima stagione. L’evento, ideato da Lighea Special Events, l’agenzia del wedding siciliano, e da Laros Donna, sarà anche un'occasione per ricevere consigli sull’organizzazione di un matrimonio e per conoscere le tendenze del momento.

Nell'ambito della manifestazione "Palermo Racconta" ogni giorno, dalle ore 7 alle ore 23, è possibile partecipare agli "Itinerari del Gusto e delle Botteghe". Camminando lungo le vie del centro è possibile visitare i bistrot, i bar e le botteghe aderenti e aderire alle offerte valide proprio in occasione della manifestazione. Dalle spremute alle colazioni, dalle stampe fotografiche alle ceramiche bizantine, dagli aperitivi ai gioielli: "Palermo Racconta" consente così di conoscere alcune delle più interessanti realtà del centro storico.

Torna a Palermo, per la sua quinta edizione, "Illustramente", il festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia, manifestazione nata per promuovere e diffondere il valore educativo della lettura, sviluppare e valorizzare talenti nei settori dell’illustrazione, della scrittura e ospitare artisti e creativi che hanno il bambino come centro del loro universo. Le quattro giornate si svolgono da giovedì 23 a domenica 26 novembre presso lo spazio Le Tre Navate dei Cantieri Culturali alla Zisa. La nuova edizione del festival dal tema "Nel giardino degli aranci dorati - Serenata araba", liberamente ispirato alle composizioni di fine Ottocento di Francesco Paolo Frontini, volge lo sguardo a temi di attualità quali la fratellanza dei popoli, la multiculturalità come ricchezza, l’amore e l’esaltazione dell’altro, con tanti ospiti, dibattiti, momenti dedicati alla didattica, workshop, laboratori, esposizioni e spettacoli. Il festival è organizzato da Colorè Soc Coop Soc, in collaborazione con l'associazione di promozione sociale OmniaCultura, l'associazione culturale RicercArte Projects, la Comida Edizioni e Officinae - Comunicazione e numerosi altri partner.

Una settimana dedicata alla moda giovane, al talento e all'eleganza: fino al 25 novembre a Palermo è in programma "Dway - Designers in store", manifestazione che coinvolge giovani stilisti e designer emergenti. Per tutta la durata di "Dway" diverse attività pilastro della moda palermitana ospiteranno nei propri locali un designer a scelta iscritto all'incubatore La Rosalia Factory. Hysteria porterà all’interno delle attività alcuni social influencer e blogger che si occuperanno attraverso i loro canali di portare visibilità a tutta la manifestazione.

