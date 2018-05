appuntamenti

Gli eventi di venerdì 25 maggio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 25 maggio...

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 25 maggio.

Atleti e associazioni, amatori e federazioni provenienti da tutta la Sicilia si incontrano al centro commerciale Conca D'Oro per un fine settimana all'insegna dello sport declinato in ogni modo possibile e immaginabile: l'appuntamento è da venerdì 25 a domenica 27 maggio con lo "Sport Show, fiera dello Sport". Durante questa tre giorni intensiva, il mondo dello sport si mette in mostra con attività cui è possibile partecipare, esibizioni, dimostrazioni e momenti di intrattenimento. Organizzato dallo stesso team del "Motor Show", l'evento trasforma gli spazi esterni del centro commerciale in un grande villaggio a cielo aperto con campi, arene e strutture polivalenti del villaggio a cielo aperto. Protagonista assoluto è lo sport che abbatte barriere e pregiudizi: saranno presenti numerosi fuoriclasse paralimpici, insieme ad altri campioni nazionali e internazionali impegnati in dimostrazioni, prove, stage e premiazioni, con uno special guest: il legionario Alessio Sakara, artista marziale misto italiano che combatte nella divisione dei pesi mediomassimi nella federazione statunitense Boxe ufc. Ogni sera è previsto inoltre un appuntamento all'insegna del divertimento: Fluo Party, Caribe Show e Mojito Party faranno ballare tutti fino a tarda notte, anche grazie ad Angelo Rito e Selene Tovar, presenter internazionali di Salsa Show, e Willy y Noura, presenter internazionali di Bachata Fusion.

Appuntamento con il prestigioso premio indetto dall'associazione Palermo Cult Pensiero, presieduta dal dottor Francesco Anello: venerdì 25 maggio alle ore 16.30 la Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile ospita il Premio Nazionale di Poesia "Arenella Città di Palermo". Ritenuto il più importante evento culturale legato alla poesia del panorama palermitano, il premio è giunto quest'anno alla sua nona edizione e per il suo momento finale prevede l'intervento di alcune delle personalità più importanti della città. Tra gli ospiti e premiati di quest'anno sono presenti il dottor Marco Romano (vicedirettore Giornale di Sicilia), il dottor Martino Lo Cascio (scrittore), l'artista Chico Florio Paladino e la fotografa Letizia Battaglia. Il Premio si propone come importante riconoscimento agli artisti che in tutta Italia promuovono e coltivano l’arte poetica, a cui verranno consegnate targhe e riconoscimenti. La manifestazione è titolata ad una delle più belle borgate cittadine, nata sul mare, a significare come molte volte l’arte poetica possa essere espressione di stimolo e sviluppo socioculturale.

Il rinnovato Circolo Unificato di Palermo (ex Circolo degli Ufficiali) ospita la serata di gala "Arte & Moda", ideata, organizzata e condotta dall'artista Nadia d'anna. Appuntamento venerdì 25 maggio alle 17.30. Musica, poesia e fashion si uniscono in un sodalizio che intende celebrare l'arte nelle sue molteplici forme, con la presenza e il contributo di numerosi ospiti, tra i quali il poeta e scrittore Francesco Federico, la pianista Nunzia Luca, la violinista Monica Luca, la cantante pop Ginevra Dolce, il tenore Salvatore Ruggeri, la maestra di danze orientali Claudia "Farida" Piraino e l'attore e cabarettista Enzo Carnese. La serata ospita il defilé degli abiti della collezione primavera-estate 2018 della stilista Adriana Vita Battaglia e con il defilé dei gioielli "Idea Preziosi" di Grazia Scolaro ed Eulalia Gottardo. In occasione dell'evento, inoltre, sarà possibile visitare la mostra collettiva pittorica di artisti palermitani, allestita fino al 3 giugno e visitabile tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Al grido di "Don dream it. Be it!" torna a Palermo la celebre "Run 5.30", la 5 kilometri da correre (o camminare) lungo le vie del centro storico cittadino alle prime luci dell'alba. Appuntamento venerdì 25 maggio, con partenza alle 5.30 del mattino da piazza Verdi, ai piedi del Teatro Massimo. La manifestazione è aperta a tutti, da 0 a 120 anni, e prevede un'iscrizione di 15 euro. Gli ultimi 20 posti sono disponibili iscrivendosi in loco mezz'ora prima della partenza. La quota di partecipazione comprende la t-shirt celebrativa, l'adesivo ufficiale dell'evento, il ristoro con frutta fresca, thè e acqua, il download gratuito delle immagini dell'evento, l'assicurazione e l'assistenza medica. Le t-shirt possono essere ritirate presso Palazzo Branciforte mercoledì 23 e giovedì 24 maggio dalle 10 alle 18, e venerdì 25 maggio, subito prima della gara, dalle 4.30 alle 5 del mattino.

L'associazione Tacus ripropone, venerdì 25 maggio, il tour "I Beati Paoli e il mistero della setta", una passeggiata letteraria e storico-antropologica, che conduce i partecipanti all’interno di una Palermo antica. Una Palermo ricca di intrighi e misteri, alla scoperta dei luoghi della sinistra setta dei Beati Paoli, tanto cara alla tradizione siciliana e resa celebre da Luigi Natoli in uno dei suoi romanzi più celebri. Partendo dalla visita all'interno delle Catacombe Paleocristiane di Porta d'Ossuna - cimitero prima, poi uno degli accessi privilegiati alle vie della Palermo sotterranea ai tempi del romanzo del Natoli. Si prosegue poi lungo il dedalo di vie e vicoli del Mandamento Monte di Pietà fino a piazzetta Settangeli. In caso di condizioni meteo avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o altri imprevisti organizzativi, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

Giochi gonfiabili, animazione, laboratori creativi, divertimento e tanta musica con il Family Village, il villaggio a misura di bambino allestito da Babyplanner, da venerdì 25 a domenica 27 maggio a Villa Filippina. Un weekend dedicato ai più piccoli e ai loro genitori, per scoprire divertendosi i servizi, le attività e i prodotti che la città offre loro. Tre giorni no stop di animazione, balli, giochi di gruppo tra attività gratuite differenziate per fasce d'età ma pensate per il divertimento di tutta la famiglia, dal battesimo della sella al trucca bimbi, dai gonfiabili ai laboratori creativi e ai giochi di gruppo.

