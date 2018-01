appuntamenti

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 26 gennaio.

Il laboratorio creativo Cave Canem di Palermo ospita la primissima tappa palermitana dell'evento mondiale legato alla creazione e lo sviluppo di giochi e videogiochi, la "Global Game Jam 2018", in programma da venerdì 26 a domenica 28 gennaio. Durante le tre giornate i partecipanti avranno la possibilità di sviluppare un gioco, di carte o da tavolo, o un videogioco: il venerdì presenteranno ed esporranno l'area di interesse per cui voler lavorare, verrà fornito il tema centrale su cui sviluppare i vari progetti, saranno creati i gruppi di lavoro. Nelle 48 ore successive i gruppi dovranno sviluppare la propria idea e durante l'ultimo giorno esporranno i progetti, spiegando concept, tecniche ed idee sullo sviluppo di ogni singolo lavoro.

A quarant'anni dalla morte di Charlie Chaplin (1889 - 1977), l'associazione Lumpen rende omaggio al grande artista inglese con tre giornate di incontri, proiezioni e musica che si svolgeranno dal 25 al 27 gennaio ore 21 alla sala De Seta, dal titolo "Chaplin ritrovato a Palermo". Si comincia il 25 gennaio con la proiezione di due cortometraggi tra i più rappresentativi del periodo Mutual di Chaplin, Charlot Emigrante e Charlot poliziotto, entrambi del 1917. Nel corso della serata Farinelli parlerà dell'opera di Chaplin insieme al critico cinematografico de L'Espresso, Emiliano Morreale, e al regista Franco Maresco. Il giorno successivo, 26 gennaio, sarà invece affrontato un aspetto molto significativo della personalità artistica di Chaplin, quello dell'attività di compositore delle colonne sonore di quasi tutti i suoi film. Chaplin amava moltissimo la musica e suonava discretamente il violino, possedeva una vena melodica che era stata fortemente influenzata, in particolare, dai compositori post-romantici ma anche dalle musiche che si eseguivano negli spettacoli di vaudeville e nei circhi. Infine si chiude il 27 con "Il grande dittatore", capolavoro del 1940 che viene riproposto in occasione del Giorno della Memoria. Con questo film Chaplin volle dare una potente testimonianza della sua condanna della dittatura nazista, ben prima che fossero svelati gli orrori dei campi di concentramento così come il mondo intero li avrebbe scoperti dopo il 1945. Ospite della serata sarà il regista bolognese Germano Maccioni, autore di talento di numerosi documentari e del recentissimo lungometraggio "Gli Asteroidi", presentato con successo allo scorso festival di Locarno. Maccioni interverrà come regista di un cortometraggio che racconta la genesi del film, realizzato insieme alla studiosa Cecilia Cenciarelli, curatrice del fondo Chaplin della cineteca di Bologna.

Prodotti del territorio di elevata qualità, che rispondono alla filosofia del consumo a chilometro zero: è l'Agrimercato di Campagna Amica, apre al pubblico a Palermo in piazzale Croce Rossa ogni giovedì, dalle 8 alle 13. L'Agrimercato di Campagna Amica raggruppa gli imprenditori agricoli aderenti a Coldiretti che svolgono attività di vendita diretta e al dettaglio attraverso mercati settimanali. L'appuntamento settimanale è ormai di riferimento per l'acquisto diretto e per la promozione dei prodotti tipici e le varietà locali, con particolare attenzione all'agricoltura biologica, grazie all'incontro diretto tra piccoli produttori e cittadini consumatori. L'Agrimercato offre un'ampia scelta di prodotti tra agrumi, carni, conserve, formaggi e latticini, frutta, legumi, miele, olio e olive, ortaggi, ma anche pane e prodotti da forno, pasta, salumi e vini.

"La Serva Padrona" è un celebre intermezzo buffo di Giovan Battista Pergolesi, rappresentata per la prima volta nel 1733, è stata considerata la madre del teatro comico in musica. Da sabato 20 a mercoledì 31 gennaio 2018 (alle 11.30 e alle 16.30) viene rappresentata alla Sala Onu del Teatro Massimo di Palermo per Il cartellone de "il Massimo in famiglia", spettacoli adatti a bambini e ragazzi dai 10 ai 14 anni. Sulle musiche di Giovan Battista Pergolesi e sul libretto di Gennarantonio Federico si esibisce l'Orchestra del Teatro Massimo diretta da Tommaso Ussardi. Drammaturgia e regia Roberto Catalano, Costumi Alberto Cavallotti, Elementi di scena Roberto Lo Sciuto, Sound maker Vittorio Di Matteo.

Ogni venerdì l'appuntamento è con "Nigiri No Limit" da Umibozu, il primo ristorante yoshoku a Palermo. Potrete gustare nigiri a volontà, approfittando del menu "no limit" al costo di 24 euro.

