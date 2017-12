eventi

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 29 dicembre...

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 29 dicembre.

Uno spettacolo unico che ha fatto parlare tutta l'Europa: sbarca a Palermo il "Circo Acquatico" dei Fratelli Dell'Acqua, dal 7 dicembre al 4 febbraio nello spazio allestito in viale della Regione Siciliana, di fronte al Carcere Pagliarelli. Protagonista dello show è Alex, un bambino che si ritrova nel magico mondo sommerso guidato dalla sirena Ariel, tra il Capitano Giocoliere, la Fantastica Verticalista, il Temerario Incantatore di Serpenti, la Sirena Trapezista e tanti amici animali. In pista un numero con 40 cani di razze diverse, la simpatica foca Lina, i pinguini Tom e Jerry, i Pellicani, i terribili Piranha, l'Anaconda. E ancora la Parata dei Pirati, le favolose Fontane danzanti, l'Uomo di Gomma e tanti altri personaggi che animano una fantastica e a tratti comica favola acquatica.

Le grandi attrazioni premiate al "Festival Internazionale del Circo" di Montecarlo arrivano a Palermo con il favoloso show del Circo di Lidia Togni, dal 7 dicembre al 29 gennaio. Star della pista è Vinicio Togni Canestrelli, figlio di Lidia e direttore del complesso circense, universalmente riconosciuto come il più esperto e prestigioso addestratore circense a livello internazionale. Vinicio sarà presente con la sua pluripremiata giostra equestre, attrazione che mette in risalto la perfetta simbiosi tra uomo e cavallo con spettacolari figure di alta scuola di equitazione e con la presenza di ben 30 esemplari di diverse razze. Grande novità di quest’anno è lo spettacolo con i rari leoni bianchi, animali di bellezza unica.

La magia di scivolare sul ghiaccio tra volteggi, salti e piroette: al Centro commerciale Conca D’Oro torna in occasione delle festività natalizie la pista di pattinaggio, aperta al pubblico dal 1 dicembre al 28 febbraio. La grande pista di circa 200 metri quadrati è attiva tutti i giorni, dalle 9 a mezzanotte, e ospita al suo interno un’area per gustare una calda cioccolata, oltre a momenti di spettacolo, musica e intrattenimento per grandi e piccini.

Le antiche Fornaci Maiorana di Palermo, alle falde di Monte Pellegrino, ospitano la 31esima edizione del Presepe realizzato dal Maestro Giuseppe Bennardo, dall'11 dicembre al 13 gennaio. Il Presepe è aperto al pubblico tutti i giorni feriali dalle 16.30 alle 20, e nei festivi e prefestivi dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, accompagnato dal mercatino di Natale e da attività culturali per grandi e piccini. L'antico complesso di archeologia industriale costituito da due fornaci per la produzione di calce viva e da un frantoio per la produzione di inerti, realizzate nel 1945 dalla famiglia Maiorana, fa da sfondo alle figurine in creta, ricreate ogni anno ex novo. L’iniziativa è organizzata dalla famiglia Maiorana, con la collaborazione dell’AIPAI-Sicilia, della Città di Palermo e di molti volontari simpatizzanti, con l’obiettivo di valorizzare e rendere fruibile la struttura produttiva coniugando l’aspetto storico-antropologico con quello artistico e rituale.

È tempo di Natale al Centro Commerciale Conca d'Oro: la galleria si addobba a festa per il consueto "Mercatino di Natale", aperto ai visitatori dal 25 novembre al 10 gennaio. La galleria si riempie di stand e banchetti con tante proposte a tema natalizio, dall'oggettistica agli accessori, dalle decorazioni agli addobbi, e in generale idee regalo adatte a tutte le esigenze.

ArcheOfficina organizza visite guidate pomeridiane, venerdì 29 e sabato 30 dicembre dalle 17 alle 20, alla catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna a Palermo e per l’occasione sarà lieta di offrire ai visitatori biscotti, pandoro, panettone e vino dolce. Inoltre i partecipanti avranno anche la fortuna di poter visitare la personale di arte sacra contemporanea dell’artista Lucia Stefanetti "Gloria in Excelsis Deo" allestita in una galleria del grande cimitero sotterraneo. Tra arcosoli e gallerie, la mostra resterà visitabile fino al 7 gennaio.

