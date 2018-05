appuntamenti

Gli eventi di venerdì 4 maggio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 4 maggio.

Un'avventura indimenticabile per tutta la famiglia tra grandi creature ormai estinte: arriva a Palermo il "Jurassic Expo", la più grande mostra itinerante di dinosauri animatronic e fossili a dimensioni reali. Il "Jurassic Expo" è aperto al pubblico da sabato 21 aprile a domenica 13 maggio presso la grande tensostruttura allestita in viale della Regione Siciliana Sud-Est, di fronte al Carcere Pagliarelli. Grandi e piccini potranno immergersi in un mondo degno delle più celebri pellicole cinematografiche, tra più di 30 diverse specie di animali preistorici in movimento da vedere e ascoltare.

La città di Palermo ad ospita il "Festival y Campionato di Tango del Belpaese", da giovedì 3 a domenica 6 maggio, preliminare al Campionato Mondiale di Buenos Aires che si terrà nel mese di agosto. Tra l’Arsenale della Real Marina e il Teatro Golden si svolgono lezioni, workshop, confronti, eventi e noches de milonga oltre a "El Cxuce Tango", uno degli spettacoli più interessanti di nuova generazione, con partecipanti provenienti da Italia, Grecia e Malta e grandi ospiti tra le coppie di tangueri più amate dal grande pubblico. Tutte le sere si potrà ballare nelle Noches de Milonga sulle note dei migliori TJ internazionali, con esibizioni e performance di tutti i giurati, gli artisti e i maestri invitati, e assistere a concerti live come quello dei fratelli Nicola e Antonio Ippolito, i Tango Sonos, protagonisti della serata finale domenica 6 maggio.

Si svolge da venerdì 4 a domenica 13 maggio "I gioielli di Ballarò", apertura straordinaria a prezzi speciali dei siti monumentali dell’Albergheria visitabili durante "Ballarò Espò". Nei due weekend sono in programma visite notturne e itinerari per riscoprire uno dei mandamenti storici della città, caratterizzato da millenni di elementi artistici e da un profondo processo di rigenerazione. Un lembo della città in cui si rivivono gli elementi che hanno attraversato le origini di Palermo e che ancora adesso si esprimono in un quotidiano fermento.

Tacus organizza, venerdì 4 maggio alle 20.45, un itinerario dal titolo "Belladonna. Guaritrici e streghe, tra medicina e Inquisizione". Una passeggiata raccontata, un itinerario storico - antropologico che ricostruisce l’identità socio culturale e il rapporto sia con la Santa Inquisizione che con il Collegio medico. Dalla lettura delle ricette delle medichesse ai processi per maleficio, il tour mette in luce il filo sottile che separa l'arte di medicare con l'arte di avvelenare. Storie di donne e di veneficio, quest'ultimo da sempre associato alla figura femminile per la lunga tradizione che vede la donna impegnata nella manipolazione del cibo e delle erbe, basi essenziali per la produzione dei veleni. In caso di condizioni meteo avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o altre cause impreviste, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l’evento, dando comunicazione tempestiva ai partecipanti.

Venerdì 4 maggio appuntamento con “We want you”, un’iniziativa presentata alla Camera di Commercio promossa dai presidenti dei Gruppi Giovani di Palermo di Confcommercio, Sicindustria e Ance, rispettivamente Giovanni Imburgia, Luca Silvestrini e Mario Puglisi, che punta ad approfondire i temi dell’imprenditoria giovanile e che si svolgerà venerdì 4 maggio a Palermo, a Villa Igiea, a partire dalle 16. Una prima collaborazione tra i gruppi dei giovani imprenditori maggiormente rappresentativi in Sicilia: Confcommercio, Confindustria ed Ance, che si pone l’obiettivo di stimolare la creazione di attività innovative. Il programma prevede tre momenti: si parte alle 16.30 con Giovanni De Lisi (Ceo di GreenRail), Ugo Parodi (Ceo di Mosaicoon) e Giuseppe Giglio (Ceo di Giglio.com) che offriranno le loro testimonianze di impresa di successo tutta palermitana che riesce a competere a livello europeo. A seguire gli interventi istituzionali con il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore regionale all'Economia Gaetano Armao, il direttore commerciale della Banca Sant’Angelo Mario Lio, il presidente emerito del Senato Renato Schifani. Il terzo slot di interventi prevede le conclusioni dei promotori di We want You, i presidenti dei Gruppi Giovani di Palermo di Confcommercio, Confindustria e Ance. Si parlerà anche delle misure a sostegno delle imprese giovani come “Resto al Sud”. Infine, di sera a Villa Igiea una grande festa ad inviti.

