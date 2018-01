appuntamenti

Gli eventi di venerdì 5 gennaio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 5 gennaio.

Uno spettacolo unico che ha fatto parlare tutta l'Europa: sbarca a Palermo il "Circo Acquatico" dei Fratelli Dell'Acqua, dal 7 dicembre al 4 febbraio nello spazio allestito in viale della Regione Siciliana, di fronte al Carcere Pagliarelli. Protagonista dello show è Alex, un bambino che si ritrovanel magico mondo sommerso guidato dalla sirena Ariel, tra il Capitano Giocoliere, la Fantastica Verticalista, il Temerario Incantatore di Serpenti, la Sirena Trapezista e tanti amici animali. In pista un numero con 40 cani di razze diverse, la simpatica foca Lina, i pinguini Tom e Jerry, i Pellicani, i terribili Piranha, l'Anaconda. E ancora la Parata dei Pirati, le favolose Fontane danzanti, l'Uomo di Gomma e tanti altri personaggi che animano una fantastica e a tratti comica favola acquatica.

Le grandi attrazioni premiate al "Festival Internazionale del Circo" di Montecarlo arrivano a Palermo con il favoloso show del Circo di Lidia Togni, dal 7 dicembre al 29 gennaio. Star della pista è Vinicio Togni Canestrelli, figlio di Lidia e direttore del complesso circense, universalmente riconosciuto come il più esperto e prestigioso addestratore circense a livello internazionale. Vinicio sarà presente con la sua pluripremiata giostra equestre, attrazione che mette in risalto la perfetta simbiosi tra uomo e cavallo con spettacolari figure di alta scuola di equitazione e con la presenza di ben 30 esemplari di diverse razze. Grande novità di quest’anno è lo spettacolo con i rari leoni bianchi, animali di bellezza unica.

L'associazione Castello e Parco Maredolce presenta "Il Paradiso in Terra", la manifestazione natalizia dedicata al quartiere Brancaccio in programma da domenica 10 dicembre a lunedì 8 gennaio. La manifestazione prende il via domenica 10 dicembre con "U ciaramiddaru torna a Maredolce", con lo zampognaro Antonio Putzu ed il cantore Francesco Piras, alla scoperta delle edicole votive da via San Ciro a via Giafar , e prosegue martedì 12 dicembre con la presentazione del libro "Collisione di sentimenti", una raccolta di poesie di Beatrice Amato Salerno. Dal 2 all’8 gennaio, inoltre, il San Paolo Palace Hotel ospita la mostra "Il castello di Maredolce nell'arte", a cura dell’associazione Castello e Parco di Maredolce, con dipinti contemporanei, plastici realizzati dagli alunni del Liceo Basile e stampe e foto d'epoca.

Sarà il degno accompagnamento alla conclusione delle festività natalizie, il concerto che il Goethe Chor terrà alle 21 di venerdì 5 gennaio al Caffè del Teatro Massimo. Un repertorio di brani sacri e rinascimentali, alcuni dei quali prettamente natalizi - tra cui "Stille Nacht" e "Santa Claus is coming to town" - riempirà di festa la buvette del Caffè, facendo respirare ancora la magia del Natale grazie a questo amatissimo coro polifonico, composto da circa 45 elementi che cantano esclusivamente a cappella.

