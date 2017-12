eventi

Gli eventi di venerdì 8 dicembre a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 8 dicembre...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/12/2017 - 14:08:56 Letto 738 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 8 dicembre.

Tony Troja, il ''signore'' degli Anni '80, l'uomo da sei milioni di visualizzazioni su Youtube, una delle più belle voci di Palermo, per la prima volta da solista sul palco del Malaluna. Due ore di hits internazionali, da Phil Collins ai Dire Straits, passando per gli Earth, Wind & Fire e i Daft Punk, a partire dalle 20,30, il tutto preceduto dal nuovo menù per l’apericena. Per info e prenotazioni:Davide 335422082; Ezio 335460022; Maria Rosaria 3274974525.

Oltre trenta pietanze da tutto il mondo e tanti momenti di intrattenimento: torna a Palermo lo "Street Food Fest", con un'edizione natalizia che anima le strade del centro storico dal 7 al 17 dicembre. La manifestazione si propone così di aiutare il centro storico di Palermo a riscoprire le sue bellezze, anche grazie alla rinnovata collaborazione con l’associazione culturale Terra D’Amare che consente di prenotare tour guidati e visitare palazzi storici, mercati, chiese e angoli nascosti della città. Seguendo il filo conduttore dei sapori e del gusto la manifestazione prevede gare gastronomiche, degustazioni, cooking show e laboratori per grandi e piccini. Ma non solo: sono previsti anche concerti di grandi artisti italiani e nuovi talenti, artisti di strada, talk show e momenti di approfondimento.

Spettacoli, concerti, laboratori, animazione, iniziative culturali, visite guidate e itinerari: torna a Palermo "Ballarò Espò", dal 6 al 10 dicembre, con un weekend di eventi organizzati in sinergia dalle realtà sociali presenti nel quartiere Albergheria. L’idea nasce dal parroco di San Nicola di Bari, don Francesco Furnari, che ha convogliato attorno a sé un gruppo di persone operanti nel sociale e nel quartiere con l’obiettivo di creare economia e una serie di appuntamenti che permettano alla cittadinanza di conoscere e vivere Ballarò dal mercato, ai monumenti e i luoghi di ritrovo. Oltre a godere di momenti tra musica, danza e intrattenimento, con "I Gioielli di Ballarò" sarà possibile visitare la Torre di San Nicolò, il Complesso Monumentale di Santa Chiara, la Chiesa del Carmine Maggiore, Casa Professa, San Giuseppe Cafasso con la "Grotta dei Beati Paoli”, l'Oratorio del Carminello e Palazzo Conte Federico.

Una stella di Natale per la lotta alla leucemia: torna la Campagna Nazionale "Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella", promossa da Ail - Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma in collaborazione con Confcommercio Palermo. Dal 7 al 10 dicembre sarà possibile acquistare una stella di Natale presso i pubblici esercizi come bar, ristoranti, pizzerie e i fioristi di Palermo e provincia oppure tramite la prevendita di 12 euro che dà diritto a ritirare la stella nei gazebo dell'associazione presenti in città (visualizza qui punti vendita e gazebo). Una buona azione che rappresenta un contributo concreto al sostegno dei malati e delle loro famiglie, che oggi grazie alla ricerca possono lottare e in tantissimi casi anche vincere contro questo brutto male.

Brusio Netlabel e Qmedia presentano la 14esima edizione di "MainOFF", il Festival Internazionale delle Musiche e delle Arti Elettroniche in programma dal 7 al 9 dicembre ai Cantieri Culturali alla Zisa. Il Festival quest’anno propone una line up nella quale suggestioni ambientali e immersioni droniche, sussulti industriali e micro-pulsioni elettroacustiche convivono rumorosamente. La tre giorni, inoltre, vanta ospiti internazionali del calibro di Alvin Curran, F.M Einheit (già percussionista degli Einstürzende Neubauten), Benjamin-Novalis Hofmann, CaneCapovolto, Azar, Gianni Gebbia, Luciano Maggiore, Mai Mai Mai.

In occasione delle festività natalizie riapre al pubblico il Palaghiaccio delle Fabbriche Sandron, l'unica pista sul ghiaccio interamente al coperto di Palermo, dal 1 dicembre al 14 gennaio 2018. La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, con due ticket d'ingresso: 5 euro per 30 minuti e 7 euro per un'ora di attività. Un'occasione in più per entrare nel cuore dell'atmosfera natalizia e trascorrere momenti di allegria con tutta la famiglia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!