Gli eventi di venerdì 8 giugno a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2018 - 16:31:23 Letto 345 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 8 giugno.

Cento tipi diversi di birra da assaggiare, dieci stand gastronomici e circa 120 ettolitri da spillare: dal 7 al 9 giugno il tratto di via Maqueda che va dai Quattro Canti fino a via Torino chiude dalle 12 a mezzanotte per "Beer Bubbles". Il festival della birra artigianale organizzato da Bauhaus Ev in collaborazione con Extra Hop e con il Comune di Palermo porta in città un villaggio della birra cui è possibile accedere gratuitamente, che oltre a ospitare gli stand propone un fitto programma di concerti in acustico, laboratori e performance di giocolerie. Per quanto riguarda le birre, tra le classiche e le curiose, non mancano le novità più estreme: dalla birra fatta con frumento siciliano e scorze di arancia a quella alla liquirizia, dalle arance e fave di cacao a quella dal sapore esotico del mango.

Arriva all'Orto Botanico di Palermo "Una Marina di Libri", il maggiore festival letterario della Sicilia e del Sud Italia: appuntamento dal 7 al 10 giugno con incontri, eventi dedicati ai grandi e ai piccoli e chiusura dei cancelli a mezzanotte. La rassegna, che anno dopo anno accoglie migliaia di visitatori diverse centinaia di case editrici da tutta Italia si prepara a ospitare nella nuova edizione scrittori nazionali e internazionali, musicisti, artisti e operatori culturali per una vera e propria festa della lettura e della parola. Il nome scelto per l'edizione 2018 del festival è "Cucitor di Canti" da un verso di Pindaro, l’antico aedo che narrava oralmente le storie a stretto contatto con il pubblico, da qui nacque la scrittura.

La trentacinquesima edizione del festival "La Macchina dei Sogni", organizzato dal puparo Mimmo Cuticchio, arriva a Palermo dall'8 al 10 giugno con una serie di eventi che si snodano tra il monastero di Santa Caterina e piazza Bellini. Durante la tre giorni al monastero la manifestazione apre le porte delle celle, del refettorio e del chiostro di Santa Caterina con una serie di spettacoli che vedono protagoniste numerose compagnie. Dai concerti alle installazioni site specifici, verranno raccontate avventure e disavventure, amori, rancori e onori per mezzo di pupi, marionette e burattini provenienti da ogni parte della Sicilia.

La Amerigo Vespucci, il veliero più antico della Marina Militare italiana, attracca sulle coste palermitane venerdì 8 giugno per la prima fase della Campagna d’Istruzione e per rendere omaggio alla "Capitale Italiana della Cultura 2018". La Vespucci resta ormeggiata alla banchina Vittorio Veneto per tre giorni: da venerdì 8 a domenica 10 giugno e le visite a bordo sono organizzate secondo orari precisi ma senza alcuna prenotazione, basta andare direttamente sulla banchina. La Vespucci sarà, naturalmente, accompagnata dal Capitano di Vascello Roberto Recchia dall'equipaggio al completo, composto da 264 militari (15 Ufficiali, 30 Sottufficiali, 34 Sergenti e 185 Sottocapi e Comuni) tra cui anche un palermitano, uniti dal motto "Non chi comincia ma chi persevera". Durante il periodo a bordo gli 82 allievi marinai saranno impegnati in numerose attività didattiche e addestrative nell’ambito delle discipline marinaresche e della formazione etico-militare, al fine di far propri i valori di fedeltà, disciplina e senso del dovere e acquisire l’importanza del lavoro di squadra.

La cooperativa turistica Tearradamare organizza "Palermo Ebraica", itinerario culturale alla scoperta dell'antico quartiere ebraico di Palermo, in programma venerdì 8 giugno. Raduno dei partecipanti a Palazzo Marchesi alle 10. La popolazione ebraica era presente in Sicilia da tempi antichi, il 1492, data di significativi avvenimenti storici, fu la data che ne decretò la cacciata da tutti i territori sotto la dominazione spagnola e, quindi, anche da Palermo. Il quartiere ebraico comprende due contrade: alla Guzzetta vi fiorivano le attività commerciali, mentre nella contrada della Meschit troviamo gli spazi dei luoghi di culto, l la scuola, l’ospedale per poveri ed il Miqweh. Quest’ultima, è una delle parti della città, dove ancora vi possono leggere alcune testimonianze significative di quel periodo, tra gli spazi dell’Archivio storico comunale di Palermo con la bellissima architettura progettata da Damiani Almejda e Palazzo Marchesi , dove al suo interno vi è il Miqweh, per i bagni usuali di rito. Una passeggiata dove le tracce di una popolazione ricca di usanze e cultura è nascosta tra le vie della città, nella città crocevia di popolazioni e crocevia di commerci.

