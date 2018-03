appuntamenti

Gli eventi di venerdì 9 marzo a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 9 marzo.

Un gioco che coinvolge tutti i cittadini in una serie di avvincenti prove: è "U'Game - Cultura in Cantiere", realizzato nell'ambito di "Partecip@ttivi" in occasione del "Progetto Palermo laboratorio del dialogo tra le culture".Appuntamento da giovedì 8 a domenica 11 marzo negli spazi dei Cantieri culturali alla Zisa, dove i giocatori saranno chiamati a risolvere enigmi insieme alle organizzazioni che popolano il grande spazio culturale, spaziando dalla musica all’illustrazione, fino alle culture straniere. In particolare i temi scelti per "U'Game" sono i beni comuni e la cultura viva, insieme al patrimonio arabo normanno. Ogni squadra partecipante dovrà essere composta da un minimo di quattro a un massimo di otto componenti, con almeno un maggiorenne.

Skenè - Centro culturale polifunzionale, con il supporto dell’associazione di promozione sociale OmniaCultura, dell’associazione culturale RicerArte e di Rotaract Club Palermo Ovest, presenta "Dialogando per mari e per terre. Musiche e immagini, parole e fantasia". Appuntamento ai Cantieri Culturali alla Zisa da giovedì 8 a domenica 11 marzo con illustrazioni per l’infanzia, installazioni, proiezioni di immagini, laboratori, reading per bambini e adulti, Illustrahour (leggi il programma). L'evento è realizzato nell'ambito del progetto "Palermo laboratorio del dialogo tra le culture”, per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, ed è inserito nel calendario di "Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018".

Due giornate dedicate alla memoria di Placido Rizzotto nel 70esimo anniversario della morte: Corleone ricorda il sindacalista rapito e ucciso dalla mafia, venerdì 9 e sabato 10 marzo, con una serie di eventi che vedono la partecipazione di Franco La Torre, Alfredo Morvillo e l'Arcidiocesi di Monreale. Le due giornate intendono essere un momento non solo di dolore o nostalgica memoria per la tragica vicenda di Rizzotto, ma anche un'occasione per ricomporre il fronte antimafia tra esponenti di spicco, autorità e cittadini comuni. La manifestazione vede, inoltre, la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie che, attraverso i propri lavori, attualizzeranno il messaggio di Rizzotto parlando di memoria, resistenza e antifascismo.

La Settimana Santa ai Fornai è uno degli appuntamenti più attesi durante il periodo pasquale a Palermo, figlia di una tradizione lunghissima che si ripete ogni anno coinvolgendo fedeli e non in uno spettacolare programma dedicato alla Passione e morte di Cristo. A cura della Venerabile Confraternita di Maria Santissima Addolorata dei Fornai, della Chiesa di San Giuseppe Cafasso all'Albegheria, quest'anno l'evento fa parte del programma di "Palermo Capitale della Cultura 2018". Il primo appuntamento, venerdì 9 marzo alle 21, vede protagonista la Solenne Traslazione della Vergine Addolorata, Patrona del Quartiere Albegheria, accompagnata in processione dalla Banda Cavaliere Michele Cascino, dalla Banda Mediterranea e dai Tamburi Vento di Tramontana. Si prosegue la Domenica delle Palme (25 marzo alle 9.15) con la benedizione dei ramoscelli di ulivo e delle palme in concomitanza alla rappresentazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, con decine di comparse e figuranti che impersonano gli apostoli, le guardie e il popolo. Le rappresentazioni entrano nel vivo il Giovedì Santo (29 marzo alle 16) con la messa in scena dell'Ulrima Cena e dell'arresto di Gesù e il Venerdì Santo (30 marzo alle 15) con la condanna, la crocifissione e la morte, seguite dalla Solenne Processione con i simulacri del Cristo morto e della Madre Addolorata per le vie del quartiere. La Settimana Santa si conclude domenica 1 aprile, giorno di Pasqua, con la rappresentazione della Resurrezione e del trionfo di Cristo.

Per tutti gli amanti di "Black Mirror", per i curiosi, per chi vuole indagare, attraverso gli episodi della serie, nel risvolto psicologico e sociale di un futuro paventato, arriva "(S)CONFINE, cineforum a tema Black Mirror" organizzato alla Casa della cooperazione di Palermo da Psicologi Liberi Professionisti insieme all'associazione Asia cultura e all'organizzazione non governativa Accademia Psicologia Applicata. Venerdì 9 marzo alle 19 la proiezione dell'episodio dal titolo: "The Entire History of You" (Ricordi pericolosi). Le persone hanno un "grain" impiantato dietro l'orecchio, che registra tutto ciò che si fa, si vede o si sente. Una cinerassegna gratuita di quattro serate durante le quali verranno proiettate quattro puntate della serie targata Netflix ambientata nel futuro ma incardinata nel presente più attuale, che esplora un futuro prossimo, tecnologico e inquietante, nel quale le invenzioni più innovative si scontrano con i più oscuri istinti umani.

