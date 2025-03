''Golden Christmas Night'', al Teatro Golden di Palermo il concerto di Natale di Daria Biancardi con il Pas Gospel Choir: Ospite d'onore, il soprano Desirèe Rancatore

concerto di Natale

''Golden Christmas Night'', al Teatro Golden di Palermo il concerto di Natale di Daria Biancardi con il Pas Gospel Choir: Ospite d'onore, il soprano Desirče Rancatore

Uno spettacolo dalle atmosfere del Natale con il calore e l'allegria delle festivitą. Allo spettacolo parteciperą il soprano siciliano Desirče Rancatore, che ha calcato prestigiosi palchi di tutta Europa e del mondo.

Il 22 dicembre al Teatro Golden di Palermo (ore 21.00 - via Terrasanta, 60), andrà in scena “Golden Christmas Night”, concerto di Natale di Daria Biancardi (organizzato da Gianfaby Production) che sarà affiancata dal Pas Gospe Choir, con la partecipazione straordinaria dell’ospite d’onore Desirèe Rancatore, soprano siciliano che ha calcato prestigiosi palchi di tutta Europa e del mondo: “L’iniziativa – spiega Daria - è in collaborazione con il Movimento Italiano della Gentilezza e Medici senza Frontiere che, da sempre, sono impegnati nella divulgazione di concetti come l’umanità, la gentilezza, l’amore e tutti i sentimenti che cerchiamo di rappresentare durante il nostro spettacolo di Natale”.

“Si tratta di uno spettacolo dalle atmosfere del Natale con il calore e l’allegria delle festività - prosegue -. Cercare di godere del momento senza tralasciare quelle che sono le riflessioni su quello che sta succedendo nel mondo. Per quanto riguarda la parte artistica troviamo brani della tradizione gospel e ho inserito due brani inediti del mio ultimo cd, cioè “The River” e “Woman of Strenght”. La prima traccia parla della coscienza e del guardarsi dentro, mentre la seconda racconta della forza delle donne e di ciò che sono capaci di fare quando provano quel sentimento meraviglioso che è l’amore incondizionato. Inoltre, ci sono brani dedicati allo spirito della generosità, dell’amicizia e dell’umanità”.

Allo spettacolo parteciperà il soprano Desirèe Rancatore: “Sono molto felice ed onorata che Daria, della quale mi pregio di essere amica e Fan, mi abbia invitata al Suo concerto di Natale. Erano anni che dicevamo che prima o poi avremmo dovuto fare musica insieme e finalmente sta per accadere! Amo da sempre le commistioni musicali, ho una mente ed un gusto aperti alle esperienze musicali di vario genere che però rispettino la mia vocalità lirica. Essere ospite d’ onore alla serata sarà un momento magico per noi, due artiste Siciliane che hanno dato e danno moltissimo al panorama musicale internazionale. Sarà una bellissima festa”.

L’evento è in collaborazione con il Movimento Italiano della Gentilezza (MIG), di cui Daria Biancardi è ambasciatrice: “La frenesia della vita oggi – dichiara Natalia Re - Presidente Italiano del MIG - ci ha portato a comunicare nel modo più sbrigativo possibile, ma abbiamo un patrimonio da salvaguardare che ci è stato trasmesso: è la nostra capacità di esprimere attraverso la parola le sfumature più delicate del nostro animo, del nostro pensiero che, nel caso di Daria, alla quale, durante l'11th World Kindness Movement Assembly di Palermo, ho riconosciuto il ruolo di Ambasciatrice nel mondo del MIG - Movimento Italiano per la Gentilezza, diventano musica ed arte, abbraccio tra popoli e culture, valori universali che accarezzano l'anima e che renderanno ancora più ricco ed evocativo il nostro condiviso Natale.

Nelle qualità di Presidente del MIG desidero ricordare quanto la gentilezza non siano esclusivamente i gesti di cortesia, ma piuttosto una forma di comunicazione profonda ed intrinseca capace di migliorare le relazioni umane e la musica è un mezzo privilegiato proprio per sviluppare empatia.”

Il concerto “Golden Christmas Night” di Daria Biancardi con il Pas Gospel Choir replicherà sabato 28 dicembre al Teatro Neglia di Enna (ore 21.00).

