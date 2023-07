Green Pop Palermo Fest

Green Pop Palermo Fest, la musica dal vivo torna ai Cantieri Culturali alla Zisa con: Geolier, Ernia, Salmo e Fabri Fibra

Dopo il successo di Lazza al Velodromo ''Paolo Borsellino'' di Palermo, la musica dal vivo torna ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Al Velodromo di Palermo risuona ancora la festa in musica che ha regalato Lazza, inaugurando ufficialmente lo scorso 12 luglio il Green Pop Palermo Fest: “un grande inizio, la cui riuscita è stata possibile grazie al lavoro sinergico di pubblico e privato, con il supporto indispensabile di tutte le maestranze (security, personale medico sanitario, facchinaggio, addetti alle pulizie, vigili del fuoco) – dichiara Nuccio La Ferlita, direttore artistico del festival - A tutela del pubblico e della location sono state predisposte misure preventive come l’allestimento area fumatori, la costante attività informativa con permessi e divieti, la gestione del flusso di ingresso ed esodo il supporto di Gomad Concerti, del personale medico sanitario e la fornitura gratuita di acqua a tutti i fan sottopalco, che sotto il sole attendevano il loro beniamino. Un sentito ringraziamento per l’ottimo lavoro di squadra, che è anche il filo conduttore del Festival, all’Assessorato Sport e all’Assessorato Cultura del Comune di Palermo, al RAP, al Coime e alle Forze di Polizia”.

Il Green Pop Palermo Fest proseguirà ai Cantieri Culturali alla Zisa nell’area del parcheggio. Questi i concerti di luglio: giovedì 20 luglio, data sold out, salirà sul palco Geolier, senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. In pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni - ben 17 dischi di platino e 20 dischi d’oro - e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video.

Sabato 22 luglio sarà la volta di Ernia, senz'altro tra coloro che sono cresciuti di più negli ultimi anni. Gli straordinari risultati dell'album Gemelli parlano da sé: 4 dischi di platino per l'album, mentre per i singoli è arrivato ad accumulare ben 10 ulteriori certificazioni platino (di cui 6 per il singolo Superclassico e 3 per Ferma a guardare) e 5 certificazioni oro. L’album successivo, “Io non ho paura” è caratterizzato da uno stile senza tempo, attento alle sonorità più attuali ma con le radici ben salde nell'hip hop dei primi anni '00.

Venerdì 28 luglio l’attesissimo concerto di Salmo: eclettico, anticonformista, provocatorio, SALMO è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50 mila persone, e conta oggi oltre 2,9 miliardi di streaming totali, 67 dischi di platino e 41 dischi d’oro. Il disco FLOP, uscito il 1° ottobre 2021, certificato triplo platino, ha raggiunto oltre 250 milioni di streaming. Inserendosi nella scena rap, SALMO è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia.

Sabato 29 luglio Fabri Fibra e il suo “fidato” DJ Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta completamente rinnovata che da una parte non lascerà fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano (“Applausi per Fibra”, “Pamplona” e “Tranne te”, per citarne alcuni) e dall’altra accoglieranno i brani che hanno segnato l’ultimo fortunato anno dell’artista della parola, brani come “PROPAGANDA” (singolo Doppio Platino), “STELLE” (certificato Oro) e “CAOS” (Platino) tratti dall’ultimo album che si intitola proprio come il singolo con Madame e Lazza “CAOS”.

La prima edizione del GREEN POP PALERMO FEST è organizzata da Puntoeacapo e Shake it con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con GoMad concerti.

