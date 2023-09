concerti

''Histoire di Sicilia'' del maestro Giuseppe La Rosa al Conservatorio Scarlatti di Palermo

Il percorso narrativo si snoda dalle origini della Sicilia ai giorni nostri, passando attraverso le differenti dominazioni dell'isola

Diciannove quadri musicali per raccontare le vicende storiche che hanno segnato la Sicilia. Giovedì 14 settembre, alle 17.30, in sala Sollima è in programma “Histoire di Sicilia”, opera da camera per voce narrante ed ensemble strumentale del maestro Giuseppe La Rosa, docente di Composizione per didattica della musica e consigliere d’amministrazione del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo.

Il percorso narrativo si snoda dalle origini della Sicilia ai giorni nostri, passando attraverso le differenti dominazioni dell’isola: dagli albori quando fu felice e ridente terra dei Siculi e dei Sicani, ai Vespri siciliani, alle altre dominazioni per arrivare alle stragi mafiose dei giudici Falcone e Borsellino. Ciascuno dei quadri che segna l’itinerario musicale ha un titolo specifico ed è tradotto musicalmente secondo una simbolizzazione etica, fondendo stili e forme musicali diversi, ma ben conosciuti nel corso del Novecento storico.

L’organico, diretto da Virginio Zoccatelli, è composto da Emilia Lombardo (voce recitante), Franco Sclafani (flauto), Salvatore Villardita (clarinetto), Ignazio Calderone (sax contralto), Salvatore Palmeri (fagotto), Dario Macaluso (chitarra), Nicola Genualdi e Gaetano Castiglia (trombe), Tommaso Santangelo (corno), Francesco Palmisano, Alberto Giacchino e Maurizio Rocca (violini primi), Diego Obiso, Marcello Enna e Aurora La Rosa (violini secondi), Giorgio Gasbarro (violoncello), Luca Ghidini (contrabasso), Andrea Muratore (percussioni).

