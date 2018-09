I Maestri Infioratori di Termini Imerese parteciperanno alla festa del Patrono di Ficarazzi

In occasione della festività del Santissimo Crocifisso Patrono di Ficarazzi, su invito dell'amministrazione comunale della città di Ficarazzi, l'associazione Madonna delle Grazie e Maestri Infioratori di Termini Imerese, con la presenza del comune di Termini Imerese, presenzierà alla sfilata storica delle famiglie nobiliari della città di Ficarazzi il prossimo 16 settembre, a partire dalle ore 17. Il corteo si snoderà lungo il corso principale.

"La presenza del gruppo "Civitas Splendidissima" della città di Termini Imerese renderà ancora più originale il corteo con la presenza dei nostri costumi e della storia della nostra città punto focale per cultura, tradizioni e folklore - si legge in una nota del presidente Salvatore Chierchiaro -. La partecipazione è stata fortemente voluta al fine di coadiuvare tra le due città un legame nato in sitonia per il bene comune e soprattutto uno scambio culturale tra le due realtà sociali, motivo positivo per condividere insieme l'esperienza con le altre realtà storiche che parteciperanno".

"Siamo stati ben lieti di ricambiare l'invito del comune di Ficarazzi - ha affermato l'assessore alle Politiche Sociali, Rosa Lo Bianco -. Lo scambio culturale e nello stesso tempo la condivisione di un evento per i comuni vicini rinforza la storia del nostro territorio e delle nostre origini".