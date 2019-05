teatro

I Traditori al Teatro Massimo di Palermo

Al Teatro Massimo di Palermo, dopo le ''Parole rubate'', tornano in scena con un'altra indagine che prova a mettere in fila alcune evidenze: ''I Traditori ''.

Si avvicina il 23 maggio. Tante parole, più o meno vibranti, si riverseranno per ricordare la strage di Capaci e poi, cinquantasette giorni dopo, il 19 luglio, quella di via D’Amelio.

A ben guardare il dato di fatto è che, a distanza di 27 anni, le parole che avrebbero potuto fare luce su quelle stragi ci sono state sottratte. Che, come confermano le ultime sentenze, è stato messo in atto “uno dei più grandi depistaggi della storia giudiziaria italiana”. Che il corso della nostra vita democratica è stato sconvolto non solo dalla violenza dei mafiosi ma anche dalle menzogne di chi avrebbe dovuto proteggerci. Chi ci ha tradito?

Dopo le "Parole rubate", tornano in scena con un’altra indagine che prova a mettere in fila alcune evidenze.

Magari solo per provare a non abituarci alle menzogne.

