Il planetario di Palermo presenta ''La notte della luna''

Il Planetario di Palermo per il settimo anno consecutivo aderisce all'iniziativa mondiale ''International Observe the Moon Night'' presentando ''La notte della luna''.

Il Planetario di Palermo (Piazza San Francesco di Paola, 18) per il settimo anno consecutivo aderisce all'iniziativa mondiale "International Observe the Moon Night" presentando “La notte della luna”. Sabato 20 Ottobre, a partire dalle 18, sino alle 24 all’interno di Parco Villa Filippina si svolgerà una serata dedicata al nostro satellite, con tante attività per bambini e adulti (Ingresso Villa Filippina gratuito)

Il programma per i più piccoli (5-10 anni) inizia alle 18.30 con il laboratorio “Moon go round” dedicato alle fasi lunari condotto dagli operatori del Planetario: i piccoli scienziati realizzeranno, con un Kit che gli verrà fornito, uno strumento scientifico per studiare le fasi lunari e a tutti coloro che avranno partecipato al laboratorio verrà distribuita una mappa della Luna che consentirà loro di scoprirne tutti i dettagli al telescopio. Il laboratorio si concluderà alle ore 19:30. Alle ore 20:00 inizieranno, per adulti e bambini, gli spettacoli sotto la cupola del Planetario (Consigliata prenotazione) condotti da Marcello Barrale dal titolo “ Sotto l’ombra della Luna”; Con splendide animazioni e filmati, un viaggio alla scoperta della sua formazione ed evoluzione, si scoprirà il meccanismo delle fasi e le eclissi e il suo percorso tra le costellazioni del cielo;

Sul prato della villa già dalle 20:30 si svolgeranno le osservazioni del cielo e della Luna ai telescopi condotte dagli operatori del Planetario con quattro postazioni telescopi. Con uno smartphone, o una camera digitale, sarà anche possibile fotografare il nostro satellite al fuoco dei telescopi.

