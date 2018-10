musica

''Il ragazzo di Capo Gallo'': Fabio Guglielmino in concerto all'Auditorium Rai Sicilia

Appuntamento sabato 6 ottobre alle 21 all'Auditorium Rai Sicilia con il concerto di Fabio Guglielmino ''Il ragazzo di Capo Gallo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/10/2018 - 14:59:09 Letto 468 volte

Appuntamento sabato 6 ottobre alle 21 all'Auditorium Rai Sicilia (Viale Strasburgo 19, Palermo) con il concerto di Fabio Guglielmino "Il ragazzo di Capo Gallo".

Storie che nascono dal mare e cantate con la leggerezza della tavola da surf, un percorso che nasce dalla passione e incontra l’Epica: questo è "Il ragazzo di Capo Gallo", ultimo progetto di Fabio Guglielmino.

La sfida di un giovane uomo alle prese con le prime scelta della vita diventa un’impresa eroica: il cantautore miscela diverse influenze e studi che lo hanno portato alla scrittura del progetto. Il concerto è l’occasione per presentare il suo ultimo lavoro discografico e anticipare il "gemello" in arrivo in inverno: "Kalos, il cammino di Eros".

Non mancheranno i brani del suo repertorio, dal "Treno per Berlino" a "Auf Wiedersehen Hamburg", tratti dall'album "Brucke 10" - uscito nel 2017 - che lo stesso cantautore definisce un diario di viaggio, nel quale ha raccontato, tra parole e musica, tutta la sua esperienza della sua lunga permanenza in Germania.

Ad accompagnarlo i musicisti Fabrizio Averna (tastiere), Martino Giordano (mandolino), Gabriele Bazza (bouzouki, chitarra acustica).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti liberi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!