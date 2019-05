musica

Il rock diventa elettrico da Vincentro a Palermo, giovedì 02 maggio, con Uduo

Synth, pop, rock, ed 80's tribute con Uduo da Vincentro, piazzetta Bagnasco, 3 a Palermo, giovedì 02 maggio alle ore 22.00

Synth pop, rock, ed 80's tribute con Uduo da Vincentro, piazzetta Bagnasco, 3 a Palermo, giovedì 02 maggio alle ore 22.00 con Ivan Tarantino alla chitarra, programmazione e sequencing e Sergio Sansone voce, chitarra e percussioni. Uduo è una sfida, una provocazione, una new dimension live set mai uguale. Mescola strumenti, crea nuovi arrangiamenti, alterna musicisti e amici sul palco per sviluppare un sound personale e inconfondibile. Ingresso libero. Info e prenotazioni 3334562590.



Chi sono gli Uduo

Nell'attuale formazione, composta da Ivan Tarantino alla chitarra, programmazione e sequencing e Sergio Sansone voce, chitarra e percussioni propongono un repertorio di brani synth pop, rock e new wave anni 80. Nei loro set la band rivisita e riveste brani strutturalmente rock e dall'impatto fortemente elettrico, facendo loro indossare inedite armonie grazie all'inconfondibile sound della chitarra acustica e del pianoforte. Uniti al basso e alle percussioni disegnano trame nuove e coinvolgenti, con l'intento di far risplendere sia classici anni ‘60 e ‘70 che gemme pop rock italiane e straniere dimenticate o poco celebrate, fino alla scaletta preferita, quella delle cover 80'S pop-dance, in un caleidoscopio unico di sfumature e sonorità.

