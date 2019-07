Teatro

''In mio onore'', spettacolo dedicato alla memoria di Paolo Borsellino al Teatro Biondo di Palermo

Con lo spettacolo In mio onore di Elisa Parrinello, dedicato alla memoria di Paolo Borsellino, nell'anniversario della strage di via d'Amelio, prende il via la stagione estiva del Teatro Biondo di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/07/2019 - 09:27:12 Letto 402 volte

Con lo spettacolo "In mio onore" di Elisa Parrinello, dedicato alla memoria del giudice Paolo Borsellino, agli agenti della sua scorta e a tutte le vittime della mafia, nell’anniversario della strage di via d’Amelio, venerdì 19 luglio alle 20.45 nel Chiostro di Sant’Antonino (corso Tukory angolo via Oreto) prenderà il via Vocazioni, la stagione estiva del Teatro Biondo di Palermo diretto da Pamela Villoresi.

In mio onore è un’opera metaforica, che attraverso i linguaggi del teatro, della musica e della danza mette in scena il conflitto tra bene e male, lanciando un messaggio di pace, civiltà e coraggio. Interpretato dalla Compagnia S’Kalsa, la Compagnia di Folleria e gli allievi dei laboratori teatrali Ditirammu Lab, con la partecipazione di Stefania Blandeburgo e con Gloria Riti, David Marzi, Domenico Ciaramitaro, Giulia Tarantino, lo spettacolo intende lanciare un messaggio di pace, civiltà e coraggio.

I Cori, gli Angeli e i Demoni sono curati da Daniele Billitteri; il paesaggio sonoro, ritmico e le tammorre sono di Giovanni Parrinello; la lettera A morti ra Mafia è scritta da Michela Buscemi; lo spettacolo è prodotto da Associazione Ditirammu - Associazione Culturale 3Altrove con la collaborazione della Sartoria Pipi.

In mio onore è uno spettacolo corale, nel quale si immagina che i martiri della mafia inviino sulla terra i loro “Messaggeri Paladini”, con l’intento di redimere gli aguzzini delle stragi di cosa nostra. Gli Angeli li esasperano, li tormentano e quasi seducono il cuore di ognuno di loro, fino alla resa dei conti, quando la cupa e indomabile crudeltà della mafia è messa in ginocchio dalla voce di chi è rimasto disarmato, ma colmo di un amore infinito. La voce di quel dolore trasmette un’emozione forte non solo a chi ascolta, ma soprattutto a chi continua la lotta in nome di chi non c’è più.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!