mostra pittorica

Inaugurazione della mostra pittorica di Filippo Lo Iacono

Oggi pomeriggio alle 17.30 verrà inaugurata la mostra pittorica ''Chromatic Art Diffusions'', dell'artista Filippo Lo Iacono...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/01/2018 - 16:24:46 Letto 325 volte

Oggi pomeriggio alle 17.30, in presenza del Sindaco Leoluca Orlando del rettore prof. Fabrizio Micari del Consigliere Giulio Cusumano moderatore della giornalista e critico d’Arte Francesca Della Valle del critico letterario Paola Mazza, nell'atrio monumentale di Palazzo delle Aquile verrà inaugurata la mostra pittorica “Chromatic Art Diffusions”, dell’artista Filippo Lo Iacono che si concluderà il 09 Febbraio 2018.

Il linguaggio pittorico espressionista di Lo Iacono mette in relazione il passato e il presente attraverso le sue opere, riproponendo in chiave innovativa sperimentale e contemporanea visioni passate per conquistare il futuro, con la magia della bellezza e l’armonia delle diffusioni cromatiche.

Il percorso artistico di Lo Iacono, guarda e osserva spesso da varie prospettive e angolazioni, raccontando della propria terra dell’amore e la passione che sovente si scontra con la realtà. Delusioni e circostanze che rallentano la condizione di riscatto e crescita ,sognando cosi una realtà immaginaria forte e vincente , ponendo in primo piano la Sicilianità in ogni sua forma , privilegiando la bellezza sotto ogni aspetto e l’essenza di ciò che siamo. Ed è attraverso il linguaggio pittorico figurativo contemporaneo con le radici della mediterraneità che Lo Iacono narra attraverso le sue opere evidenziando e ricercando nella luce, la sorgente la tridimensionalità delle forme trasmettendo serenità e speranza . Dunque sogno e realtà emozioni intimistiche e indagine introspettiva, svelano angoli profondi dell’anima dell’artista.

Filippo Lo Iacono nasce a Palermo il 17 marzo 1960 dove vive ed è residente. Artista palermitano consegue la maturità artistica e frequenta la facoltà di architettura per i primi tre anni. Prosegue il suo percorso artistico attraverso l’apprendistato con maestri autorevoli e portando avanti l’attività familiare nel campo delle opere d’autore, degli arredi e del collezionismo d’arte. Continua la sua formazione in un trentennio di ricerca, lavoro e studio.

Il suo stile si rivolge alla tradizione impressionista e al realismo, ai pittori macchiaioli italiani dell’800, all’espressionismo in certa qualità simbolica del colore, ma anche ai nuovi modelli di figurazione del contemporaneo. Con uno sguardo all’arte concettuale, operando in alcuni casi una traslazione significante di soggetti che configurano una nuova visione della pittura, nuove prospettive d’indagine sul reale che non prescinde dall’attenzione alla spiritualità, soggettiva e universale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!