flashmob

#ioSonoPlasticFree sbarca a Palermo, flashmob del M5S in spiaggia all'arenella con i parlamentari

#IoSonoPlasticFree, iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'inquinamento delle spiagge e del mare dovuto all'uso e al cattivo smaltimento della plastica monouso

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/09/2018 - 10:35:06 Letto 402 volte

Il MoVimento 5 Stelle di Palermo al gran completo parteciperà alla tappa nel capoluogo di #IoSonoPlasticFree, l'iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'inquinamento delle spiagge e del mare dovuto all'uso e al cattivo smaltimento della plastica monouso.



I parlamentari nazionali Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D'Orso, Giorgio Trizzino, Adriano Varrica e Cinzia Leone, insieme ai deputati regionali, ai consiglieri comunali e di circoscrizione saranno i protagonisti del flashmob in programma alle 11.00 sulla spiaggia dell'Arenella con la collaborazione di più di cento persone provenienti da tutta la città. I portavoce del M5S proporranno ai bagnanti in gita di scambiare i loro sacchetti con delle borse di cotone, le bottiglie di plastica con delle borracce e i bicchieri monouso con dei bicchieri in PLA biodegradabili del tutto simili a quelli usa e getta.



L'appuntamento è per le 9.30 in piazza Tonnara n.45, mentre l'inizio del flashmob sarà alle 11.00.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!