Isola delle Femmine, Mostra: un caffè a Casa Di Maggio

Saranno esposti antichi utensili casalinghi per la tostatura, macinazione, preparazione e presentazione del caffè: oggetti d’epoca della collezione privata di Agata Sandrone.

22/03/2022

Organizzata da BCsicilia Isola delle Femmine in collaborazione con l’Associazione Isola Pittsburg Forever “Un caffè a Casa Di Maggio”, mostra di antichi accessori usati per la preparazione del celebre bevanda. L’esposizione si terrà a Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino, 14 a Isola delle Femmine e sarà aperta al pubblico sabato 26 e domenica 27 Marzo 2022 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Una piccola collezione privata che raccoglie alcuni oggetti di fine Ottocento per la lavorazione del caffè. Tra questi una serie di tostacaffè dalle curiose forme a padella, cilindrici o tondi, che servivano per tostare i chicchi crudi, di colore verde. Una serie di macinacaffè di legno e di latta dalle diverse conformazioni e dimensioni risalenti dagli ‘30 agli anni ’70 del secolo scorso. Le caffettiere da quella Turca alla napoletana a quella con la spiritiera. Il tutto impreziosito con alcune tazzine da collezione con caffettiere di ceramica e il Samovar un recipiente di metallo, provvisto di un fornello che consente di mantenere sempre calda l’acqua. Un tempo il caffè si otteneva per colata: in un recipiente si metteva il caffè tostato e macinato, vi si versava sopra acqua bollente e si lasciava riposare un po’ per poi filtrarlo e servirlo. Succedeva spesso però che per risparmiare si usava meno caffè e più acqua bollente per aumentarne la quantità: ne veniva fuori l’ormai noto “caffè di famiglia”, a cafiata,

Oggi tutti questi oggetti non vengono più usati, sono stati sostituiti dalla moka e dalle macchinette del caffè, con cialde o capsule.

Ingresso Libero. L’evento consentito secondo le normative Covid-19 vigenti.

Per informazioni e prenotazioni tel. 320.9089061 - Email: isoladellefemmine@­bcsicilia.it.

