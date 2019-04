musica

La black music degli Shakerass domenica da Vincentro a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/04/2019 - 17:24:50 Letto 409 volte

La black music degli Shakerass andrà in scena domenica 7 aprile, alle ore 21.00, da Vincentro, in piazzetta Bagnasco, 3 a Palermo. Una band di recente formazione composta da Barbara Tutrone voce, Davide Ciani chitarra, Giovanni Villafranca basso e Marco Andreuccetti batteria. Ingresso libero.

Per il concerto di domenica 7 aprile da Vincentro ristorante e wine bar, gli Shakerass proporranno un programma musicale energico e coinvolgente per un pubblico di ogni età. Un viaggio che parte dai classici del soul con brani di Aretha Franklin, Marvin Gaye e Anastacia, passando per il funk con James Brown, Wild Cherry e Bruno Mars, per finire con gli intramontabili della disco music: Donna Summer, Terence Trent D’Arby e un tributo speciale alla più rappresentativa produzione firmata Nile Rodgers.

