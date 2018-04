La Domenica Favorita

''La domenica Favorita'', le escursioni da non perdere

Proseguono gli appuntamenti con ''La domenica Favorita''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/04/2018 - 14:02:47 Letto 346 volte

Proseguono gli appuntamenti con “La domenica Favorita”. Si profila una vera e propria festa in città all'insegna delle attività all'aria aperta, del trekking e dello sport.

Ogni domenica, dal 15 aprile al 13 maggio, è prevista l’escursione "Favorita: il re e la sua riserva di caccia". Un percorso panoramico e ad anello (facile, adatto ai bambini) che ci svelerà il parco come non l'abbiamo mai visto, né immaginato. La nostra guida sarà Moira Cavaleri. Si visiterà quella che è stata dal 1799 la riserva reale di re Ferdinando III di Borbone. Cacciato da Napoli dalle truppe napoleoniche il re si rifugiò a Palermo e per consolarsi forse pensò bene di cacciare a sua volta. Gli fu dunque necessaria un'area adeguata alle sue ambizioni: espropriò circa 400 ettari di terreni e inaugurò la Reale Tenuta della Favorita.

Domenica 29 aprile è il turno dell’escursione del bosco di Casaboli. Sui monti che circondano Palermo, sopra la cittadina di Pioppo, si estende il bosco di Casaboli, una distesa di pioppi, lecci e piante da sottobosco. L'escursione sarà a cura dell'Eco Campus Casaboli e dopo le attività, potrete rimanere in autonomia all'interno del eco campus.

