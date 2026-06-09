mercoledì07 ottobre 2026, 00:09
Reading poetico

La poesia protagonista in piazzetta Bagnasco: reading con Tommaso Romano e l'Accademia Siciliana di Cultura Umanistica

In piazzetta Bagnasco un pomeriggio dedicato alla poesia con Tommaso Romano, Ciro Spataro e i poeti dell'Accademia Siciliana di Cultura Umanistica nell'ambito della stagione culturale 2026.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/06/2026 - 10:19
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Appuntamenti

La poesia torna protagonista a piazzetta Bagnasco con un appuntamento dedicato alla forza della parola e alla bellezza dei versi. Alle ore 18 di mercoledì 10 giugno andrà in scena “Il mondo visto con gli occhi della poesia”, evento che offrirà al pubblico un viaggio tra riflessioni, emozioni e letture poetiche.

L'iniziativa rappresenta il naturale proseguimento di un percorso culturale che ha visto protagonisti numerosi poeti nell'ambito di un progetto letterario ideato dallo scrittore Antonino Schiera in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Collesano tra il 2021 e il 2022.

Il pomeriggio sarà aperto dagli interventi di due importanti protagonisti del panorama letterario contemporaneo: il professore Tommaso Romano, presidente dell'Accademia Siciliana di Cultura Umanistica (A.S.C.U.), e il professore Ciro Spataro, segretario della giuria del Premio Internazionale di Poesia Città di Marineo.

L'incontro offrirà l'occasione di approfondire il valore della poesia come strumento di interpretazione della realtà e come linguaggio capace di raccontare il mondo attraverso sensibilità e prospettive differenti.

A seguire sarà proposto un reading poetico affidato ai componenti dell'Accademia Siciliana di Cultura Umanistica, che daranno voce ai propri versi in una coinvolgente maratona letteraria.

Ad alternarsi sul palco saranno i poeti Antonio Blunda, Rosa Maria Chiarello, Veronica Garito, Saverio La Paglia, Stefano Lo Cicero, Vincenza Piacenti, Tregor Russo, Rita Scelfo, Daniela Scimeca, Roberta Strano e Giuseppina Turiano.

L'appuntamento rientra nel programma dell'ottava edizione della stagione culturale di piazzetta Bagnasco, iniziativa che negli anni è diventata un importante punto di riferimento per la promozione della cultura e della letteratura nel cuore di Palermo.

La rassegna è promossa dall'Associazione Piazzetta Bagnasco, con il sostegno di Cappadonia Gelati e i gemellaggi culturali con Efebo d'Oro ed Etna Book, consolidando una proposta che unisce arte, letteratura, musica e incontri con protagonisti della scena culturale italiana.

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