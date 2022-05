Settimana delle Culture

La Settimana delle Culture a Palermo ospita lo spettacolo di Salvo Piparo sul trentennale delle stragi del '92

Quest'anno, in occasione del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, la ''Settimana delle Culture'' è dedicata ai giudici Falcone e Borsellino.

La Settimana delle Culture è al giro di boa: e accoglie la mostra di Michele Canzoneri, “Orma di Ronzinante” all’Istituto Cervantes, giovedì 5 maggio; e – nell’anno in cui la rassegna è dedicata ai giudici Falcone e Borsellino – lo spettacolo di Salvo Piparo, “Cariòn. 30 anni di stragi”, venerdì 6 maggio.

“Questo è l’anno della memoria – ha detto il presidente della Settimana, Benedetto Viola – e la rassegna non poteva dimenticare. Partecipiamo alle manifestazione per il trentennale alla nostra maniera, accogliendo uno spettacolo che, a suo modo, muoverà le coscienze”.

Restano aperte tutte le mostre che si sono inaugurate nel weekend, alcune delle quali proseguiranno anche a maggio e giugno.

PROGRAMMA DI GIOVEDI 5 MAGGIO

Alle 19 all’Istituto Cervantes (sant’Eulalia de’ Catalani, via Argenteria Nuova 33) si inaugura “Orma di Ronzinante” di Michele Canzoneri: trenta opere inedite realizzate con tecnica mista su fogli di carta antica e ispirate dalla terza lettura, in ordine di tempo, del capolavoro del Don Chisciotte. Ed è il supporto scelto da Canzoneri ad essere di pregio: si tratta di fogli di carta antica datati 1616, anno di morte di Cervantes. La mostra durerà fino al 30 giugno.

Dalle 15 alle 18, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva (via Messina Marine 14) Mosaico di bellezze a sud-est. Palermo patrimonio comune: una giornata di lettura, libera interpretazione attraverso il disegno spontaneo, presentazione e commento del libro di Giulia Petrucci “La fiaba del castello di Maredolce “. Alle 16,30 all’oratorio di San Mercurio (cortile san Giovanni degli Eremiti 2) si presenta “Caos”, versi del giornalista e scrittore Angelo Barraco (Bertoni editore). Alle 17 all’ex Noviziato dei Crociferi, Dal Trecento al Novecento. I restauri di Salvare Palermo, si presenta la rivista n. 16, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Fondazione Sicilia, con la curatela di Silvana Lo Giudice, coordinatore della Commissione restauri della Fondazione Salvare. Ne parleranno Daniele Anselmo, Antonio Tarasco, Raffaele Bonsignore, Vincenzo Scuderi, Maria Antonietta Spadaro e Vincenzo Abbate. Alle 17 al Villino Florio, Giovanni Fatta Del Bosco, Giacomo Fanale e Salvatore Savoia presentano il libro Memorie dei giardini di Palermo di Girolamo Fatta Del Bosco. Alle 21, all’oratorio di San Mercurio, Jazz and Movies, concerto del Coro Polifonico Cantate Omnes diretto da Gianfranco Giordano.

VENERDI 6 MAGGIO

L’undicesima Settimana delle Culture è dedicata ai giudici Falcone e Borsellino nel trentennale delle stragi del 1992: venerdì sera alle 21 all’ex Noviziato dei Crociferi, Salvo Piparo presenta Cariòn. 30 anni dalle stragi. Lo spettacolo è una ballata, un “cunto” di parole in disuso di una saggezza antica: “Carion” è quel meccanismo dentro ogni racconto, un vortice di musica, silenzi, fiati e sentimento di parola, la lingua di Palermo è la giostra dell’artista girovago, un uomo indurito dal tempo, che ha per mantello una buccia dura che si apre al suono dei ricordi, delle memorie. L’attore-cuntastorie Salvo Piparo andrà dalle pitruliate del Seralcadio (il quartiere del Capo) fino al 1992, mettendo in scena la strage di Capaci, accompagnato dai virtuosismi del polistrumentista Michele Piccione. Le stragi di mafia, trent’anni dopo, un resoconto che tira le somme di una città unica, logora e smemorata. Biglietti: 15/10 euro.

La giornata (6 maggio) si aprirà alle 9 alla Biblioteca regionale con un interessante convegno su La diaspora della biblioteca dell’Abbazia di San Martino delle Scale, focus sull’enorme patrimonio librario del complesso monastico benedettino, a cura di Anna Capra. Con la collaborazione di Carlo Pastena, Antonella Bentivegna e Giuseppe Cuccu, Pietro Venza e Giuseppe Rappa. In questo ambito è anche prevista, alle 13, una visita guidata ai laboratori di restauro e ai fondi antichi con particolare attenzione ai volumi provenienti da San Martino delle Scale e visita del Laboratorio di restauro. Organizza l’Archeoclub Sicilia ODV. Dalle 16 alle 18 all’Ecomuseo del mare (via Messina Marine) è in programma Plasticando, manifestazione pensata per bambini tra 7 e 10 anni. Partendo dal libro “Le sirene glitterglue e l’oceano di plastica” dell’autrice e illustratrice Maria Di Leto, sarà proposto ai più piccoli un laboratorio creativo per la costruzione di un pupazzetto in plastica riciclata. Alle 17, mentre alla libreria Macaione si presenta la raccolta di poesie “Come ninfee” di Mariella Caruso che ne parlerà con Biagio Balistreri, Gabriella Maggio e Rossana Carmagnani, a Palazzo Branciforte un altro capitolo dell’omaggio a Ciccio Ingrassia con la proiezione di “Che cosa sono le nuvole?” episodio di “Capriccio all’italiana” di Pier Paolo Pasolini (1968) e di “La giara” episodio del film “Kaos” dei fratelli Taviani (1984). Introduce Francesco Bucchieri.

I CONCERTI

Oltre allo spettacolo di Salvo Piparo, in programma anche un recital chitarristico di Maria Clara D’Eredità, alle 18,30 a San Mercurio, seguito alle 20,30 da “Le colonne sonore della nostra vita”, concerto del Coro Polifonico Pietro Vinci, diretto da Pia Tramontana. Allo stesso orario, da La casa dei Sogni (via Mura di San Vito 10)

Passeando. Un ponte tra il Portogallo e la Sicilia, concerto degli Alenfado, viaggio tra i vicoli delle città del Mediterraneo, dal fado di Lisbona alle musiche popolari, soprattutto siciliane. Il titolo del concerto "Passeando" è anche il titolo del primo CD del gruppo, uscito a maggio del 2020. Gli Aleanfado sono Francesca Ciaccio (voce), Toni Randazzo (chitarra portoghese, chitarra acustica), Roberto Buscetta (chitarra classica e cori) Fabio Barocchiere (basso acustico), Angela Mirabile (percussioni, glockenspiel), Mariangela Lampasona (violino). Biglietto: 10 euro; e al Giardino dei Giusti (via Alloro 90) Musicultura: Genova e la canzone d’autore, percorso narrativo e sonoro tra i carrugi della città ligure del gruppo musicale Y Cantor.

Ingresso libero (salvo dove è indicato un biglietto)

Le mostre in corso durante la Settimana delle Culture

28 aprile > 26 giugno

“Retablo” mostra personale di Andrea Cusimano

Mostra a cura di Agata Polizzi.

Pinacoteca di Villa Zito | lunedì-domenica 09.30-19.30 (chiuso il martedì). Biglietti: € 5/3

5 maggio > 30 giugno

“Orma di Ronzinante. Pagine della terza lettura di Miguel de Cervantes di Michele Canzoneri

Rilettura del capolavoro di Cervantes, in tecnica mista su fogli di carta antica datati 1616, proprio l’anno della morte dello scrittore.

Istituto Cervantes, via Argenteria Nuova 33/35 | lunedì-venerdì 9.30 > 13.

30 aprile > 8 maggio

Alla ricerca di un ideale. Mostra di sculture di Luigi Citarrella a cura di Andrea Guastella.

Angeli mortali

Mostra fotografica di Salvo Agria (Aso Art) a cura di Andrea Guastella.

Palazzo Oneto di Sperlinga, via Bandiera, 24 | Lunedì-venerdì 17 >19.30 | sabato e domenica 10 >12.30; 16 >19.30

29 aprile > 15 maggio

Un click per fermare un luogo o una storia. Collettiva di fotografia a cura di Maria Antonietta Spadaro.

Fotografie di associazione Fotoriflettendo (NOMI), Fabio Alfano, Enrica Caretta, Angelo Chiello, Alberto Di Mauro, Tiziana Dipietro, Antonio Ferrante, Bernardo Giannone, Paola Mendola, Max Serradifalco, Luca Vitello.

Loggiato di San Bartolomeo | Martedì - domenica 9 >20

29 aprile > 15 maggio

Urbane schatten (Ombre urbane). Mostra fotografica di Björn Renner

organizzata da ARVIS Palermo - Associazione per le arti visive in Sicilia.

Galleria Fiaf-Arvis, via Giovanni di Giovanni, 14 | lunedì-sabato 18 > 20.30

30 aprile > 22 maggio

Esercizi di stile. Collettiva di pittura e scultura a cura di Anna Maria Ruta e Giacomo Fanale

Opere di Antonella Ludovica Barba, Fiammetta Bonura, Giuliano Cardella, Florinda Cerrito, Gaetano Costa, Francesca Di Chiara, Juan Esperanza, Alessandro Finocchiaro, Attilio Giordano, Beppe La Bruna, Giovanni Leto, Elia Li Gioi, Paola Parlato, Benedetto Poma, Cetty Previtera, Antonio Recca, Francesco Rinzivillo, Paolo Sallier De La Tour, Enzo Tomasello.

Palazzo Sant’Elia, via Maqueda | martedì-domenica 9 > 20

30 aprile > 29 maggio

Maiolica. Regno delle due Sicilie. La maiolica nei territori del Regno delle due Sicilie, a cura di Stefano, Michele e Emanuela Tortorici. Organizzazione: Associazione BALAT, PalermoMediterranea.

Palazzo Drago Ajroldi di Santacolomba, corso V. Emanuele | lunedì – domenica 11 > 18.

30 aprile > 15 maggio

MoviMenti. Mostra fotografica di Flavia Agar Di Piazza a cura di Graziella Bellone.

Archivio Storico Comunale, via Maqueda | lunedì – venerdì 9 > 13.30

30 aprile > 21 maggio

Omaggio a Vincenzo Vinciguerra. Antologica dedicata a Vincenzo Vinciguerra a cura di Giuseppe Carli

Organizzata dal Centro d'arte Raffaello, con la direzione artistica di Sabrina Di Gesaro.

Raffaello Centro d'Arte, via Notarbartolo 9 | lunedì 16.30 >19.30 | martedì-sabato 10 > 13 e 16.30 >19.30

2 – 12 maggio

Dalla Bulgaria all’Africa passando dalla Sicilia. "I luoghi consacrati intorno alla città di Kostinbrod”, mostra fotografica, proiezione di videofilm e due sistemi virtuali. “Acquarello” mostra di pittura di Silvia Slavova. A cura di Emiliya Mihaylova ed Elena Levi.

Oratorio SS. Rosario in Santa Cita, via Valverde | lunedì-domenica 10 > 18

30 aprile > 8 maggio

SVOLGIMENTI. Promossa dal Museo Sociale Danisinni.

Mostra collettiva di opere realizzate con tecniche miste (installazioni, sculture, disegni e incisioni vegetali, opere asemiche). Opere di Alessia Argento, Calogero Barba, Federica Culotta, Rossella Puccio, Monia Rugeri.

Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale Udi Palermo

1. Via Lincoln 121 | lunedì/giovedì 10 >12.30 e 16 > 18,30; martedì 10 >12.30 e sabato 16>18.30

2. Museo Sociale Danisinni, vicolo Ganci | lunedì-sabato 10 >13. domenica 9 > 11.

3. Cripta di Sant’Agnese, piazza Danisinni | lunedì-sabato 16 >18.

30 aprile > 8 maggio

Percorsi di memoria. Taccuini di viaggio nei Musei d’eccellenza a Palermo, cura di Anna Cottone. Opere di Rosanna Amorosi, Mariella Annino, Marcella Bacarella, Cinzia Bascone, Mariella Calò, Anna Cottone, Anne Marie Guy, Celeste Gurgone, Simonetta Genova, Enza Gambino, Antonella Italia, Annick Le Jan, Antonietta Mazzamuto, Mariella Ramondo, Laura Salmeri Moncada.

Museo etnografico siciliano Pitrè, via Duca degli Abruzzi, 1. | martedì-domenica 10 >17.30

30 aprile > 8 maggio

Nel servo di Dio padre Giovanni Messina e in san Luigi Orione: unica passione per l’educazione. Visite alla mostra fotografica Vita e opera di Padre Messina e alla mostra di oggettistica. In collaborazione con gli Amici di Padre Messina.

Istituto Padre Messina, via Padre G.Messina | lunedì-domenica 10.30 >12 e 15 >18.30

30 aprile > 8 maggio

La Sicilia in un foulard ed altre storie. Mostra-sfilata delle artiste dell’associazione Regioniamo Sicilia, Marisa Battaglia, Judith Boy, Mariella Ferrara, Adele Musso e Antonella Stillone.

Ridotto cinema Vittorio De Seta, via Paolo Gili | martedì-domenica 17 > 19.

30 aprile > 8 maggio

MigrArte “Damascus: vintage kodak film 99” e “La mia Siria a Palermo”, fotografie di Tiziana Gulotta in dialogo con le pitture a tema di emigrazione di Gianbecchina.

Palazzo Sgadari, corso Giuseppe Fedele Vitale, Gangi | martedì-domenica 9 > 13 e 15.30 >19.

