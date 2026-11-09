lunedì09 novembre 2026, 13:57
Musica contro la guerra

La Sinfonia ''Leningrado'' al Politeama Garibaldi di Palermo: Jérémie Rhorer dirige l'Orchestra Sinfonica Siciliana

Venerdì 13 e sabato 14 novembre due concerti dedicati alla Settima Sinfonia, composta nel 1941 durante la Seconda guerra mondiale. Sul podio il direttore francese Jérémie Rhorer per la 67ª stagione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 09:49
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Appuntamenti
FOSS

Una delle più importanti composizioni sinfoniche del Novecento, nata durante la Seconda guerra mondiale e diventata simbolo della resistenza contro il nazifascismo, sarà protagonista dei prossimi concerti dell'Orchestra Sinfonica Siciliana.

Venerdì 13 novembre 2026 alle ore 20.30 e sabato 14 novembre alle ore 17.30, il Politeama Garibaldi di Palermo ospiterà la Sinfonia n. 7 in do maggiore op. 70, ''Leningrado'', di Dmitrij Šostakovič, diretta dal maestro francese Jérémie Rhorer.

L'appuntamento, intitolato ''Musica contro la guerra'', rientra nella 67ª stagione concertistica dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, denominata ''CONNESSIONI. La musica incontra le idee, le persone, le storie''.

La Sinfonia Leningrado, simbolo della resistenza

Composta nel 1941, durante l'invasione nazista dell'Unione Sovietica, la Settima Sinfonia è profondamente legata alla storia di Leningrado, città destinata a subire un assedio durato quasi novecento giorni.

Šostakovič iniziò a lavorare alla partitura il 19 luglio 1941, mentre si trovava ancora in città, continuando a comporre nonostante i bombardamenti e gli allarmi aerei.

Dopo aver completato i primi tre movimenti entro settembre, fu evacuato insieme alla famiglia e terminò l'opera il 27 dicembre 1941 a Kuybyshev.

La prima esecuzione si svolse il 5 marzo 1942, con l'Orchestra del Teatro Bol'šoj diretta da Samuil Samosud.

La composizione assunse rapidamente un significato che superava quello strettamente musicale. Lo stesso Šostakovič, in un'intervista pubblicata sulla Pravda nel marzo 1942, dichiarò:

«Dedico la mia Settima sinfonia alla nostra battaglia contro il fascismo, alla nostra vittoria ineluttabile sul nemico e a Leningrado, mia città natale».

Quattro movimenti tra guerra, memoria e speranza

La Sinfonia n. 7, della durata di circa 75 minuti, si articola in quattro movimenti e richiede un grande organico orchestrale.

Il primo, Allegretto, contiene il celebre ''tema dell'invasione'', ripetuto dodici volte con un crescendo progressivo, accompagnato dal ritmo del tamburo militare. Una costruzione musicale che restituisce la crescente minaccia della violenza.

Il secondo movimento, Moderato (poco allegretto), alterna leggerezza e inquietudine, evocando il ricordo di una quotidianità sconvolta dalla guerra.

Il terzo, Adagio, rappresenta il momento più intenso e doloroso della composizione, attraverso sonorità che esprimono sofferenza individuale e collettiva.

Il finale, Allegro non troppo, conduce verso una conclusione monumentale, nella quale l'affermazione della vittoria conserva il ricordo delle perdite e della distruzione.

Jérémie Rhorer torna sul podio dell'Orchestra Sinfonica Siciliana

A dirigere questa imponente partitura sarà Jérémie Rhorer, direttore d'orchestra e compositore francese dalla carriera internazionale.

Fondatore e direttore musicale dell'ensemble Le Cercle de l'Harmonie, Rhorer è particolarmente apprezzato per il lavoro sul repertorio del Settecento e dell'Ottocento, ma ha sviluppato anche una significativa attività nell'interpretazione della musica post-romantica e contemporanea.

Formatosi al Conservatorio di Parigi e vincitore del Premio Pierre Cardin, ha diretto importanti formazioni internazionali, tra cui la Philharmonia Orchestra di Londra, la Gewandhausorchester di Lipsia, l'Orchestre de Paris e la Czech Philharmonic.

La sua attività comprende inoltre produzioni operistiche nei principali teatri europei e partecipazioni a festival come Salisburgo, Glyndebourne e i BBC Proms.

Con i due concerti palermitani, l'Orchestra Sinfonica Siciliana propone una pagina musicale che intreccia storia, memoria e riflessione sulla guerra, in linea con il tema della stagione ''CONNESSIONI''.

Date e programma dei concerti

Politeama Garibaldi – Palermo

Venerdì 13 novembre 2026, ore 20.30

Sabato 14 novembre 2026, ore 17.30

Programma: Dmitrij Šostakovič, Sinfonia n. 7 in do maggiore ''Leningrado'' op. 70.

Direttore: Jérémie Rhorer

Orchestra: Orchestra Sinfonica Siciliana

Durata: circa 75 minuti.

Letto: 808 volte
Fonte: FOSS
  Orchestra Sinfonica SicilianaJérémie RhorerostakovičSinfonia LeningradoPoliteama Garibaldi Palermoconcerti Palermo novembre 202667ª stagione Orchestra Sinfonica Sicilianamusica classica Palermo

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