La violinista Marta Pasquini e l'organista Mauro Visconti in concerto streaming dalla Cattedrale di Palermo

La violinista Marta Pasquini e l'organista Mauro Visconti si esibiranno in un concerto nella Cattedrale di Palermo che sarà trasmesso in diretta streaming.

La violinista Marta Pasquini e l'organista Mauro Visconti si esibiranno oggi, martedì 29 dicembre (ore 19:00), in un concerto nella Cattedrale di Palermo che sarà trasmesso in diretta streaming su www.futuravision.it.

"Debbo confessare con la tristezza nel cuore che sarà la mia prima volta senza pubblico - commenta Marta Pasquini, che è anche direttrice d'orchestra - perchè quando si suona si danno sensazioni, emozioni, è un dare e avere ed il pubblico è l'altra parte di noi.

In un momento così particolare in cui un Virus invisibile e mutevole attenta alla nostra salute, la musica ci dà conforto,sia per chi fa musica, quindi suona, sia per chi la ascolta". Nel corso del concerto, dal titolo 'Ognuno sta solo sul cuor della terra', verrano eseguiti musiche da Paganini a Debussy a Betta.

