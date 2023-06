mostra

''L'Arte Mediterranea'', a Palazzo Chiaramonte - Steri la mostra di archipittura Fabrizio Vella e Gabriella Lupinacci

La mostra raccoglie Realizzazioni progettuali e architettoniche di Fabrizio Vella e opere pittoriche acquerelli e tecniche miste della pittrice Gabriella Lupinacci.

Nella Sala delle Verifiche di Palazzo Chiaramonte – Steri a Palermo, Piazza Marina, 61, si inaugura la mostra che raccoglie Realizzazioni progettuali e architettoniche di Fabrizio Vella e opere pittoriche acquerelli e tecniche miste della pittrice Gabriella Lupinacci. Il tema “L’Arte Mediterranea”.

L’esposizione, sarà presentata dalla relatrice Marta Potenza che scrive in catalogo "Fabrizio Vella dona un tributo architettonico poetico alle atmosfere del Mediterraneo, all’ insegna del rispetto per la natura… ed in tutta la sua creatività progettuale di ville, giardini e design riecheggia il sapore della mitologia e delle scenografie dei paesaggi siciliani".

Maria Annaloro scrive "Nelle opere esposte di Gabriella Lupinacci, emergono gli acquerelli della sua collezione 1990-2004 e le pitture materiche corpose e astratte create dal 2004 al 2022. Ogni fase ha un suo pregio e una maturazione e gli acquerelli della Lupinacci sono pagine luminose del suo lavoro di Architetto ai Beni Culturali ed al Turismo….Evocazione dei luoghi con visi di donne, essenze floreali, virtuosismi di colore, capaci di racchiudere in un piccolo spazio lo spirito di un luogo".

La mostra sara’ inaugurata dal Magnifico Rettore Massimo Midiri

Durante la presentazione, ci sarà una performance teatrale curata dall’attrice Lucia Incarbona.

Nel corso della manifestazione, gli autori stessi Fabrizio Vella e Gabriella Lupinacci, racconteranno le opere, il percorso culturale e la scelta espositiva.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, fino al giorno 30 giugno 2023 nei seguenti orari: martedì – giovedì dalle 10,00 alle 17,00 / lunedì – mercoledì - venerdì dalle 10,00 alle 19,00/ sabato e domenica dalle 10,00 alle 13,00. Ingresso libero.

