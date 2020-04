video fiabe

Le fiabe da Villa Trabia, nuova video lettura della fiaba ''Cantastorie''

Online la video lettura della fiaba ''Cantastorie'' di Emanuele Luzzati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/04/2020 - 08:54:11 Letto 354 volte

Sarà pubblicata oggi sul sito Librarsi della Biblioteca comunale e sul canale youtube del Comune di Palermo la video lettura della fiaba "Cantastorie" di Emanuele Luzzati nell'ambito del progetto "Le fiabe da Villa Trabia".



La fiaba interpretata da Sara Cappello, cantautrice e studiosa di musica dialettale siciliana e con la introduzione di Eliana Calandra, dirigente del sistema bibliotecario cittadino, "lancia un messaggio positivo, ovvero quello di riuscire a superare le difficoltà della vita che sembrano insormontabili così come fa il re Solimano per riavere l'amore della fata Iranì"

Emanuele Luzzati, noto scenografo, scrittore e illustratore. è anche autore delle illustrazioni che accompagnano il racconto, scritto in parte in versi e in parte in prosa, alla maniera dei cantastorie.

