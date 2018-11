Le fiabe di Andersen per bambini accompagnate dall'arpa alla scuola Waldorf

bazar di Natale

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2018 - 15:13:52 Letto 378 volte

Il racconto de "La regina della neve" di Hans Christian Andersen accompagnato dalla musica dal vivo di un'arpa sarà uno dei momenti più belli e significativi del bazar di Natale organizzato alla scuola Waldorf di Palermo domani dalle 10:00 alle 19:00.

Il bazar, aperto a tutti e gratuito è uno dei momenti per conoscere e toccare con mano la speciale pedagogia Waldorf che ha nella espressione artistica, nel rapporto con la natura e nella valorizzazione dei talenti di ciascun bambino alcuni tra i propri capisaldi.

Domani sono in particolare previsti diversi laboratori per bambini e adulti tra i quali quello per la realizzazione di candele in pura cera d'api, quello dei monili di feltro, quello delle corone natalizie e dei Giardinetti d'inverno.

