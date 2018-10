Le Vie dei Tesori

Le Vie dei Tesori apre al pubblico l'aeroporto di Boccadifalco

Un viaggio nel cuore nascosto dell'aeroporto di Boccadifalco quello proposto da Le Vie dei Tesori.

Dalla torre di controllo ai due bunker della seconda guerra mondiale a Villa Natoli con la camera dello scirocco. E’ un viaggio nel cuore nascosto dell’aeroporto di Boccadifalco quello proposto da Le Vie dei Tesori: si potrà scoprire – per la prima volta - attraverso due distinti percorsi (uno su prenotazione) da venerdì prossimo (5 ottobre) al 4 novembre, per i cinque weekend del Festival che apre 130 luoghi in tutta la città. E per chi vorrà, ci sarà anche la possibilità di un volo in Piper, prenotabile a parte.

Ne parleranno oggi (4 ottobre) alle 13,30 a Boccadifalco, Antonino Buttafuoco, direttore aeroportuale Sicilia Occidentale di Enac – che ha concesso il patrocinio -, nelle vesti di padrone di casa, il sindaco Leoluca Orlando, i responsabili de Le Vie dei Tesori e i rappresentanti delle numerose realtà che operano dentro l’aeroporto. Seguirà una visita all’aeroporto e ai luoghi che saranno aperti.

