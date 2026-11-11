Ultimo weekend

Le Vie dei Tesori, gran finale a Palermo dal 13 al 15 novembre: luoghi segreti, musica e visite straordinarie

Si chiude l'edizione del ventennale con il Miqveh, i laboratori scientifici, il Conservatorio Scarlatti e il Museo O'Tama. Tra le ultime esperienze, concerti, passeggiate, visite teatralizzate e attività per bambini. Già esauriti i posti per Palazzo delle Poste.

Le Vie dei Tesori

Le Vie dei Tesori si preparano al gran finale a Palermo. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre si chiude l'edizione del ventennale con un ultimo fine settimana dedicato a luoghi segreti, scienza, musica, arte e passeggiate alla scoperta della città.

Tra le aperture più attese figura Palazzo delle Poste, già sold out, visitabile grazie alla collaborazione con Poste Italiane. L'edificio, inaugurato nel 1934, custodisce un piccolo museo del Futurismo con cinque capolavori di Benedetta Cappa Marinetti, opere dell'aeropittore Tato e un dipinto di Piero Bevilacqua dedicato alla televisione, oltre alla monumentale scala elicoidale in marmo rosso e agli arredi originali.

Si aggiunge invece al programma il Miqveh, antico bagno rituale ebraico. Indossando caschetti protettivi, i visitatori potranno scendere attraverso una stretta scala in pietra fino alla grande cisterna sotto Palazzo Marchesi e all'ambiente destinato ai bagni rituali.

Dai laboratori scientifici alle tartarughe marine

Tra le esperienze dell'ultimo weekend ci sono i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia, aperti venerdì dalle 14:30 alle 16:30 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00.

Cinque i percorsi proposti: al Ce.Me.Ri.T. sarà possibile conoscere le tecnologie impiegate nella salute animale, tra cui una risonanza magnetica a 7 Tesla; al CReNaL si approfondirà lo studio dei parassiti e delle malattie trasmesse dagli animali; al CReNA l'attenzione sarà rivolta ai parassiti del pesce azzurro.

Al CRETAM, dove restano gli ultimi posti disponibili, si scopriranno le attività di cura delle tartarughe marine ferite dagli ami da pesca o dall'ingestione di plastica. Il CRABaRT e la Biobanca del Mediterraneo mostreranno invece le attività di conservazione dei campioni biologici destinati alla ricerca.

Musica al Conservatorio e nella dimora liberty Martha

Sabato e domenica riapre il Conservatorio Scarlatti, una delle istituzioni musicali più antiche d'Italia, nato nel 1617 come orfanotrofio. Durante le visite sono previsti interventi musicali degli allievi e sarà possibile ammirare il portale chiaramontano appena restaurato della trecentesca chiesa della Santissima Annunziata.

Domenica, alle 16:30 e alle 18:00, torna anche l'esperienza musicale da Martha, dimora liberty trasformata in concert house, galleria d'arte e centro di alta formazione.

La voce del pianoforte accompagnerà il pubblico attraverso due secoli di storia degli strumenti, dal fortepiano Wetzel del 1827 al Broadwood & Sons del 1870, dall'autopiano Weser Bros del 1920 fino allo Shigeru Kawai.

Arte, musei e luoghi normalmente chiusi

Sabato alle 11:00, la storica dell'arte Maria Antonietta Spadaro guiderà la visita al Museo O'Tama, dedicata al legame artistico e sentimentale tra lo scultore Vincenzo Ragusa e la pittrice giapponese Otama Kiyohara, diventata Eleonora Ragusa.

Tra gli altri appuntamenti figurano la visita alla collezione d'arte di Villa Bordonaro, già esaurita, e la passeggiata virtuale sui teatri minori di Palermo condotta da Salvatore Savoia, sabato alle 11:00, a partire dal Finocchiaro.

Restano inoltre le occasioni per visitare il carcere Ucciardone, l'aeroporto di Boccadifalco, i depositi AMAT, la Villa del Gattopardo, Stanze al Genio e il Museo del costume Raffaello Piraino.

Per chi preferisce le esperienze all'aperto sono previsti tour in Piper sopra Palermo, escursioni in catamarano e visite domenicali al parco di Villa Whitaker, alle 11:00, e all'Orto Botanico, alle 16:00.

Laboratori per bambini e ultime passeggiate

Anche Le Vie dei Tesori KIDS propone gli ultimi appuntamenti. Sabato, alle 10:00, 11:30 e 13:00, il Museo delle Illusioni ospiterà un laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni.

Sabato e domenica, alle 10:00 e alle 11:30, proseguiranno i laboratori gratuiti al gazebo di piazza Castelnuovo, mentre al Gateway della Biodiversità dell'Università saranno proposte attività dedicate alla natura e alla scienza.

Tra le passeggiate finali, sabato alle 16:00 quella dedicata alle botteghe storiche, organizzata con Confcommercio Palermo e guidata da Patrizia Di Dio insieme al giornalista Mario Pintagro. Alle 17:00 si ripercorrerà invece la storia di Francesco Procopio Cutò, considerato l'inventore del gelato, con conclusione agli stand dello Sherbeth Festival.

In programma anche escursioni a Grotta Conza, percorsi in bicicletta con Sperone 167, itinerari nel Quartiere Matteotti, all'Addaura e all'Acquasanta. Domenica alle 17:00, Alida Fragale condurrà l'ultima passeggiata serale tra i misteri e i simboli della città del Genio.

Si concludono inoltre le visite teatralizzate: Stefania Blandeburgo sarà nel bunker dell'aeroporto di Boccadifalco, mentre Francesca Picciurro interpreterà i suoi personaggi al Grand Hotel et des Palmes e nelle ex carceri della Vicaria.

Biglietti e prenotazioni

Per partecipare alle visite sono disponibili coupon da 18 euro per 10 ingressi, 10 euro per 4 ingressi oppure 3 euro per una singola visita. Le passeggiate prevedono un contributo di 8 euro, mentre per le esperienze sono applicate tariffe variabili.

Le prenotazioni sono consigliate sul sito ufficiale www.leviedeitesori.com e obbligatorie per le attività che lo richiedono. Per informazioni è disponibile il numero 091 8421273, dalle 10:00 alle 18:00.