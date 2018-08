laboratori itinerante

L'Edu Hub di Manifesta fa tappa alla Cala

Education hub di Manifesta 12 fa tappa alla Cala. Mercoledì 8, dalle 16 alle 20

L'Education hub di Manifesta 12 fa tappa alla Cala. Mercoledì 8, dalle 16 alle 20, si fermerà a fianco della Capitaneria di Porto subito dopo il Nautoscopio per coinvolgere i più piccoli in laboratori artistici.

Education Hub è un progetto del Dipartimento Educazione di Manifesta 12, realizzato in collaborazione con l’Università e l’Accademia di Belle Arti di Palermo, e la società per il trasporto pubblico AMAT. Il progetto ha luogo in un vecchio bus dismesso i cui interni ed esterni sono stati interamente trasformati dagli studenti dell’Università di Palermo e dell’Accademia di Belle Arti sotto il coordinamento dello studio di architettura di Madrid ENORME Studio. Sul tetto del bus, a segnalare la presenza del laboratori itinerante di Manifesta, una mongolfiera colorata.

